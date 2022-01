Antti Koivula on valittu Jyväskylän yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023 

”Elämme parhaillaan Suomessa poikkeuksellista murroskautta, jossa korostuu osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen merkitys. Tässä murroksessa yliopistoilla on keskeinen tehtävä niin hyvinvoinnin rakentamisessa kuin osaamisen ja yhteiskunnan uudistumisessa. Tavoitteeni puheenjohtajana on ennen kaikkea tukea Jyväskylän yliopiston henkilökunnan, opiskelijoiden, johdon sekä hallituksen menestystä yhtenä tiiminä sekä varmistaa yliopiston vahva ja rakentava yhteys paikalliseen elinkeinoelämään sekä julkisiin toimijoihin”, sanoo uusi puheenjohtaja Antti Koivula.

Antti Koivula (TkT, työpsykologia, Teknillinen korkeakoulu, 1998) on toiminut Työterveyslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2015. Tätä ennen hän työskenteli pitkään Nokiassa yrityssuunnittelu- ja tuotejohtamistehtävissä sekä tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa. Koivula toimii tällä hetkellä myös Valtionkonttorin neuvottelukunnan, Hansel Oy:n hallituksen ja Suomalaisen työn liiton johtokunnan jäsenenä.

Hanna Maula (KTT, johtaminen, Aalto-yliopisto, 2018, FL, yhteisöviestintä, Jyväskylän yliopisto, 2004) on UPM Kymmene Oyj:n viestintä- ja brändijohtaja. Hänellä on laaja kokemus niin viestinnän ja markkinoinnin kuin tutkimuksenkin tehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisestikin ja hän on toiminut mm. Aalto-yliopiston ja Neste-konsernin viestintäjohtajana. Maula on vuodesta 2019 toiminut myös Suomen Strategisen Johtamisen Seuran hallituksen jäsenenä, minkä lisäksi hän on Helsinki Design Week -tapahtuman neuvottelukunnan jäsen.



Jyväskylän yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten joukosta. Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa rehtorin valinta sekä yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista ja toimintasäännöksistä päättäminen. Hallituksen esittelijänä toimii rehtori ja sihteerinä lakiasiainjohtaja.

Hallituksen jäsenet toimikaudella 1.1.2022-31.12.2023



Vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula

Professori Antti Koivula

Viestintä- ja brändijohtaja Hanna Maula

Professori Pekka Koskela

Professori Terhi-Anna Wilska

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio

Opiskelija Ira Vainikainen

