Apotti laajeni HUSissa suunnitellusti

HUSin potilas- ja asiakastietojärjestelmän uudistus etenee. Viime yönä uuteen Apotti-tietojärjestelmään siirryttiin Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla, Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian yksiköissä. Sairaalat toimivat normaalisti.

”Yksiköistä saatujen tietojen perusteella käyttöönotto on sujunut tähän asti suunnitelmien mukaan. Eteen tulleet ongelmatilanteet ovat olleet luonteeltaan teknisiä ja ne on pystytty ratkomaan nopeasti”, HUSin hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo kertoo.

Päivystyspoliklinikoilla ei ole tällä hetkellä ruuhkaa. Perjantai-iltana ennen Apotin käyttöönottoa Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikalla oli normaalia vilkkaampaa, mutta myös siellä tilanne on nyt tavanomainen.

Apotti otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Käyttö laajeni tänään 1.2.2020 Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin.

“Henkilöstö on tehnyt upeaa työtä. Käyttöönoton ensimmäinen vaihe on sujunut hyvin, mutta meillä on vielä paljon työtä edessä”, Aarnisalo sanoo.

Ennen päivystykseen hakeutumista potilaita pyydetään soittamaan normaalin käytännön mukaan Päivystysavun maksuttoman numeroon 116 117 tai olemaan yhteydessä omaan terveysasemaan, jos se on avoinna.

Apotin käyttöönoton etenemisestä kerrotaan uutisseurannalla osoitteessa www.hus.fi/apotti

Lehdistötiedote 23.1.2020: Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö HUSissa laajenee

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu, Maisa. Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.