Apotti toiminut kokonaisuutena odotetusti

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti on kokonaisuutena toiminut odotetusti 1.2. tapahtuneen käyttöönoton jälkeen, vaikka teknisiä ongelmia on esiintynyt. Käyttäjän tekemän ilmoituksen perusteella 9.2. järjestelmästä korjattiin potilasluetteloiden tietosuojavirhe. Myönteisin yllätys on ollut uuden reaaliaikaisen sanelutoiminnon suosio lääkäreiden keskuudessa.

Apotin käyttöönottoa johtava HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on varautuneen tyytyväinen potilas- ja asiakastietojärjestelmän laajaan käyttöönottoon HUSissa: “Tähän asti Apotin laajeneminen on mennyt odotettua paremmin, sillä olimme varautuneet hitaampaan oppimiskäyrään. Tekninen käyttöönotto jatkuu kuitenkin vielä pari kolme viikkoa ja vasta sen jälkeen meillä on syvempi näkemys kokonaisuudesta.”

Mäkijärven mukaan henkilökunnan ponnistelu ja hyvä asenne sekä järjestelmän hyvin tuntevien tukihenkilöiden osaaminen ovat olleet ratkaisevassa roolissa käyttöönoton sujuvuuden kannalta. Teknisten ongelmien lisäksi apua on tarvittu myös järjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa.

“Apotissa ei ole kysymys pelkästään kokonaan uudesta potilas- ja asiakastietojärjestelmästä vaan ennen kaikkea toiminnan muutoksesta. Töitä tehdään Apotin kanssa eri tavalla kuin ennen ja siihen tottuminen vie tietysti aikaa. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän, jonka vuoksi myös yksikkökohtaiset erot Apotin käytön sujuvuudessa ovat isoja”, Mäkijärvi sanoo.

Apotin käyttöönottoon on liittynyt teknisiä ongelmia, joista yksi on koskenut potilasluetteloiden tietosuojaa. Terveydenhuollon henkilöstöllä oli liian laaja mahdollisuus tarkastella eri sairaaloiden potilasluetteloita, joiden käyttö on sinänsä aivan tavanomaista toimintaa. Luetteloissa oli myös näkyvissä perusteettoman paljon yksittäisen potilaan tietoja. Virhe korjattiin 9.2. nopeasti käyttäjän tekemän ilmoituksen jälkeen ja HUS on tehnyt tilanteesta asianmukaisen ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.

Sanelut siirtyvät reaaliaikaan

Yksi Apotin käyttöön liittyvistä eduista on puheentunnistuksella toimivan sanelujärjestelmän uusi käyttötapa. Sanelua ei tarvitse enää erikseen siirtää tekstinkäsittelijälle, koska erillinen edustatunnistus-toiminto näyttää tekstin välittömästi lääkärin Apotti-päätteellä. Samalla lääkäri voi itse korjata ne virheet, joita puheentunnistus ei ole havainnut.

Edustatunnistuksen suosio on alusta asti ylittänyt kaikki ennakkotoiveet. Vajaan kahden viikon jälkeen jo 83 % Apotin lääkäreistä käyttää uutta tapaa. Edustatunnistuksella on päivittäin jo yli 350 käyttäjää, jotka tekevät noin 2 300 sanelua päivässä.

“Tämä on merkittävä muutos lääkärin päivittäisessä työssä, jolla varmasti on positiivisia vaikutuksia koko potilaan hoitoketjuun”, Markku Mäkijärvi uskoo.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti otettiin käyttöön 1.2.2020 Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla, HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian yksiköissä. HUSissa Peijaksen sairaalassa Apotti otettiin käyttöön jo marraskuussa 2018.

Apotin käyttöönoton etenemisestä kerrotaan uutisseurannassa osoitteessa www.hus.fi/apotti

Tiedote 7.2.2020: Apotin ensimmäinen viikko takana

Lisätietoja:

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi

050 428 7660

Mediayhteydet:

HUS viestintä

Viestintäpäällikkö Paavo Holi

050 427 9517, paavo.holi@hus.fi

Mediapuhelin (klo 9-15.30) 050 427 2875

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu, Maisa. Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.