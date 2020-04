AR-sisältö tulee tietokirjoihin – Kari Hietalahden ja Tommi Korpelan teos Perhokalastuksen jäljillä ilmestyy tänään

Tiedote: Yhteiskunnallisesti vaikuttava hattutemppu: Timo Parvelalle Pro Finlandia -mitali 3.12.2019 15:07:33 EET | Tiedote

Kirjailija Timo Parvelalle on myönnetty Pro Finlandia -mitali, joka on korkein Suomen presidentin myöntämä tunnustus taiteilijoille. Parvela on onnistunut tekemään harvinaisen hattutempun kirjallisuudessa. Aiemmin myönnettyjen Finlandia-palkinnon (2006) ja Suomi-palkinnon (2014) täydentää nyt Pro Finlandia -mitali.