Artistiyhteistyö Pyhimyksen kanssa siivitti Hesburgerin syyskuun myyntilukuja - Hampurilaisen kasvisversio haukkasi komean osuuden kokonaismyynnistä

BÖKÖ®-hampurilaisten päivämyynti oli jopa 36 % suurempi kuin viime kampanjassa. Kokonaismyynnin kehitys kampanjan aikana oli puolestaan 15 %, mikä ylitti viime vuoden hyvän 8 % myynnin kehityksen.

”BÖKÖ® by Pyhimys -kampanja onnistui yli odotustemme. Arvostamme suuresti sitä, miten Pyhimys on heittäytynyt mukaan kampanjaan. Yhteistyö Pyhimyksen kanssa on ollut alusta asti hyvin sujuvaa ja luontevaa. Tämä näkyi myös kampanjan tuloksissa”, kertoo Hesburgerin markkinointipäällikkö Pauliina Fredriksson.

VEKEBÖKÖ-kasvishampurilainen maistui asiakkaille

Asiakkaiden toiveesta BÖKÖ®-hampurilaisesta oli tällä kertaa saatavilla myös VEKE®-kasvispihvillä varustettu VEKEBÖKÖ-kasvishampurilainen. Kampanjahampurilaisten myynnistä kasvishampurilaisten osuus oli jopa 20 %.

”On ollut hienoa nähdä, ettei BÖKÖ®n menestys ollut pelkkää uutuudenviehätystä. Tuotteella on selvästi jo oma fanikuntansa, mikä selittää sen suosiota. Tänä vuonna kampanjaan uutuutena tuodun VEKEBÖKÖn vastaanotto oli myös todella positiivinen, enkä itsekään osannut lopulta päättää, kumpi hampurilainen oli parempi”, Pyhimys kommentoi.

”VEKEBÖKÖn hieno 20 % osuus myynnistä kertoo siitä, että asiakkaamme ovat löytäneet myös meidän herkulliset kasvistuotteemme. Tämä tukee hienosti Puolet lihatonta 2030 -tavoitettamme. BÖKÖ® by Pyhimys -kampanja näytti meille selvästi, että olemme oikeilla jäljillä”, kertoo Fredriksson.

Hesburgerin Puolet lihatonta 2030 -tavoite koskee lihattomien tuotteiden osuutta kaikista myydyistä suolaisista vakiovalikoiman tuotteista ranskanperunoita lukuun ottamatta. Puolet lihatonta 2030 -kampanjan alussa vuonna 2019 kasvistuotteiden osuus Hesburgerin kokonaismyynnistä oli 6 %. Tällä hetkellä lihattomien tuotteiden osuus on 10 %.

Artistiyhteistyö täydentyi täyspitkällä BÖKÖBÖKÖBÖKÖ-biisillä

BÖKÖ® by Pyhimys -kampanjan kunniaksi Pyhimys teki myös hitiksi kasvaneesta BÖKÖ®-jinglestä täyspitkän Bököbököbökö-kappaleen, joka on kuunneltavissa suoratoistopalveluissa. Kappaletta on striimattu tähän mennessä yli 107 000 kertaa. Myös mobiilisovellus TikTokissa kappaleen suosio on ollut huikea. Bököbököbökö on löytänyt hienosti yleisönsä ja saanut tähän mennessä videoiden kautta arviolta jopa noin 5,3 miljoonaa näyttökertaa.