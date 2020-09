Arvo Salo olisi nykyisin poetry slam -tähti

Jaa

FT Riikka Ylitalo on tehnyt tuoreen tutkimuksen 1960-luvun radikaalista demaripoliitikosta ja runoilijasta Arvo Salosta. Salon käsikirjoittama Lapualaisooppera on hyvä esimerkki siitä, miten hänen tuotantonsa kestää aikaa ja saa aina uusia tulkintoja. Runojaan Salo itsekin piti käyttörunoutena, joka on tarkoitettu mieluummin esitettäväksi kuin luettavaksi.

Riikka Ylitalo: Sanamaagikko – Arvo Salon koetut vaiheet (REUNA 2020)

Lapualaisoopperan mustapaidat ja punapaidat rinnastuvat helposti nykypäivän poliittisiin poteroihin, joista käsin käytetään hyväksi median nopeaa klikkijournalismia. Lapualaisoopperan libretosta yksi elämään jäänyt repliikki on lapuanliikkeen johtajan Vihtori Kosolan tulolaulun alku: ”Jumalauta! Näillä lakeuksilla ei jumalauta pilkata Jumalaa!” Mustapaitojen kuoro laulaa väkivaltaa ihannoivan laulun, jossa Salon riimittelytaito pääsee oikeuksiinsa: ”Me valtaan ja voimaan luotamme / ja me tykkejä pommeja tuotamme / ja uskomme aseisiin / ja me uskomme ammuksiin / sen uskon tulta me koskaan emme päästä sammuksiin.” Salo oli aktiivinen työväen laululiikkeessä: hänen sanoituksistaan monet muistavat esimerkiksi ”Pesäpallolaulun” ja ”Työväenlehtien laulun”. Runoissaan Salo otti kantaa päivänpolitiikkaan ja sivalsi sanan säilällä vastustajiaan, mutta tuotantoon mahtuu myös kepeitä ja viihdyttäviä minuuttirunoja. Yksi tunnetuimmista pikkurunoista kuuluu seuraavasti: ”Sinä olet / työväenliikkeen / sillä siivellä / Minä olen / työväenliikkeen / tällä siivellä / Te muut olette / työväenliikkeen / siivellä.” Salon runouden voidaan omalta osaltaan katsoa edeltäneen nykyistä lavarunousbuumia, jossa runoja kirjoitetaan nimenomaan yleisölle lausuttaviksi. Ylitalon kirja on kiinnostava katsaus myös työväenliikkeen historiaan ja 60-luvun radikalismiin. Vuonna 2015 ilmestyneessä väitöskirjassaan Ylitalo käsitteli Salon ystävän Pentti Saarikosken 60-luvun tuotantoa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Riikka Ylitalo: Sanamaagikko – Arvo Salon koetut vaiheet (REUNA 2020) Lataa Riikka Ylitalo Lataa