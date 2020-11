Asiakas keskiössä – energia-alan palveluyritys Nivos yhtenäistää asiakkuudenhallintaansa uudella CRM-järjestelmällä yhteistyössä eCraftin kanssa

Energia-, vesi-, lämpö- ja tietoverkkoratkaisujen monialayhtiö Nivos kehittää yhtenäistä asiakkuudenhallintajärjestelmää yhteistyössä eCraftin kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea Nivoksen tulevaisuuteen tähtäävää asiakkuudenhallinnan visiota, mihin liittyy kattava ja monipuolinen CRM-järjestelmä, jolla hallinnoida asiakastiedot kokonaisuutena kaikkien Nivoksen eri liiketoimintojen osalta.

Nivos kehittää alan toimintaa etunojassa. Viime vuosina Nivos on kehittänyt muun muassa datakeskuksen lämmönkierrätystä, sähköverkon automaatiota ja sensoritekniikkaa, hajautettuja energiaratkaisuja sekä siirtänyt jäteveden puhdistuksen uudelle aikakaudelle. Nivoksen toimintaa kuvaa monipuolisuus, vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys.

Nivos on aloittanut yhteistyössä eCraftin kanssa kehityshankkeen tukemaan yrityksensä monipuolista toimintaa erityisesti asiakkuudenhallinnan osalta. Hankkeen tavoitteena on luoda kattava, yksi yhtenäinen CRM-järjestelmä, jossa hallinnoidaan Nivoksen kaikkien eri liiketoimintojen asiakastietoja.

“Meillä Nivoksella on laaja tulevaisuuteen tähtäävä asiakkuudenhallinnan visio ja siihen liittyy kiinteästi erilaiset järjestelmät, missä asiakastietoa on. eCraftin kanssa kehitetään laajaa CRM-järjestelmää, josta ensimmäisiä askeleita on jo otettu”, kertoo Paula Korkeamäki, markkinointijohtaja, Nivos.

Nivoksen monipuoliseen toimintaan liittyy laaja asiakaskunta ja myös laaja “nivoslaisten” ammattilaisten joukko niin maastossa, konehuoneissa, suunnittelupöytien ääressä kuin asiakaspalvelussakin. Yhtenäisellä CRM-järjestelmällä tuetaan yrityksen tavoitetta saada kattava näkymä asiakkuuksiin, minkä pohjalta asiakkaille on helppoa ja täsmällistä tarjota jatkosopimuksia, lisäratkaisuja ja lisäpalveluita.

Ratkaisu pohjautuu Microsoft Dynamics 365 Sales -järjestelmään, joka tukee hyvin monipuolisia ratkaisuja ja palveluita tarjoavan yhtiön liiketoimintaa.

“Meillä on 9 eri liiketoimintaa, joilla on vähän erilaisia tarpeita kaikilla. Tähän meidän pitää pystyä vastaamaan uudella asiakkuudenhallintajärjestelmällä. Meidän pitää pystyä näkemään asiakas kokonaisuutena kaikkien liiketoimintojen osalta ja kasvattamaan asiakasymmärrystä. Asiakkuudenhallintajärjestelmämme tulee olemaan aika laaja ja monipuolinen”, jatkaa Paula.

Yhteistyötä hankkeen parissa Nivos ja eCraft on tehnyt jonkin aikaa. Yhteistyössä tärkeitä arvoja ovat koko ajan olleet avoimuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus. Tavoitteista on keskusteltu avoimesti, mikä on edellytys projektin onnistumiselle.

“eCraftin kanssa työskentely on ollut aivan mahtavaa. Olen pitänyt erityisesti siitä, miten hyvin workshopit on järjestetty, miten hyvin eCraftin asiantuntijat on pyrkineet ymmärtämään meidän liiketoiminnan tarpeita ja strategisia tavoitteita. Me olemme käyneet paljon taustamateriaalia yhdessä läpi. On huikeaa, miten eCraftin asiantuntijat osaavat yhdistää yrityksen liiketoiminnan tavoitteet teknologiseen ratkaisuun”, kertoo Paula.

Nivoksella on käytössä useita erilaisia taustajärjestelmiä ja niissä valtavasti tietoa, johtuen liiketoiminnan laajuudesta ja monipuolisuudesta. Tietojen hyödyntäminen nähdään Nivoksella erittäin tärkeänä, jotta asiakkuuksia ja maailmaa voi ymmärtää paremmin. Paula Korkeamäki näkee, että kun datan analysointiin yhdistää ihmistieteitä, pystytään kenties ennustamaan, mitä tulevaisuudessa energia-alalla tulee tapahtumaan ja näkemään tulevaisuuden trendejä.

“Meillä Nivoksella on visioita ja ajatuksia siitä, mihin me mennään ja mihin tämä markkina menee. Mutta meillä ei ole IT-alan asiantuntijoita, että voitaisiin itse luoda ratkaisuja. Yhteistyössä pystytään tuomaan liiketoimintaymmärrys ja eCraftilta teknologiaymmärrys - ja sitä kautta päästään sellaisiin ratkaisuihin, joilla voidaan tehdä jotain ihan uutta”, kuvailee Paula Korkeamäki yhteistyötä.

“Nivos on rohkeasti ja ketterästi ajan hermoilla toimiva, aidosti asiakaslähtöinen yritys. Palvelukeskeisyys näkyy myös heidän tavassaan kehittää CRM-järjestelmää tukemaan kattavasti heidän asiakkuuksien hallintaa. Me eCraftilla tuemme Nivoksen liiketoiminnallista visiota monialaisena palvelun tarjoajana. Yhteistyö nivoslaisten kanssa on ollut mukavaa ja mutkatonta”, kertoo Lotta Lager, Industry Product Manager, eCraft.