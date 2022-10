Asiantuntijat neuvovat: Näin huomioit allergialapsen syntymäpäivillä

Ruoka-allergiaa esiintyy 5–8 prosentilla suomalaisista lapsista. Käytännössä jokaisessa päiväkodin ryhmässä ja koulun luokassa voi olla ainakin yksi allerginen lapsi. Allergiaperheiden arjen tunteva Allergia-, iho- ja astmaliiton verkkoasiantuntija Anu Sauliala tietää, että jotkut vanhemmat kokevat lapsen ruoka-allergian hankalaksi ja jopa pelottavaksi.



– Joskus lapsen syntymäpäiville saatetaan jättää kutsumatta ruoka-allerginen lapsi, koska kutsujen ruokatarjoilun järjestelyistä tulee ylimääräistä päänvaivaa. Allergialapsen kutsumista ei tarvitse kuitenkaan pelätä, sillä ratkaisuja aina löytyy, Sauliala rohkaisee.



Vanhempien yhteispelillä järjestetään kaikille kivat synttärit



Allergialapselle sopivien syntymäpäivien järjestämisessä avainasemassa on vanhempien yhteistyö. Jo kutsuja suunniteltaessa kannattaa tiedustella kutsuttavien lasten allergioista. Allergialasten vanhempien kanssa on hyvä keskustella kutsujen ruokatarjoilusta.



– Allergialapsen omat vanhemmat tietävät parhaiten, mitkä tuotteet lapselle sopivat ja mitkä eivät. Heiltä voi lisäksi saada hyviä vinkkejä sopivista resepteistä, kertoo ruoka-allergiatoiminnan asiantuntija Ilona Mähönen Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksestä.



Allergialasten vanhempien kanssa kannattaa sopia, tuoko lapsi kutsuille omat eväät vai tarjoillaanko kaikille samaa ruokaa. Jos päädytään ratkaisuun, että allergialapsi tuo omat eväät, voi lapsen vanhempi pakata mukaan samankaltaista lapselle sopivaa ruokaa, mitä kutsuilla tarjotaan.



– Monesti lapsi ilahtuu, jos kutsuilla on edes yksi tai kaksi sama naposteltava, jota hän voi syödä muiden kanssa. Koko pöytää ei tarvitse kattaa samanlaiseksi, Sauliala kertoo.



Allergisille sopivia tuotteita ja reseptejä on nykyään paljon, joten on mahdollista löytää kaikille sopivia hyvänmakuisia herkkuja.



– Erityisesti maitoa ja kananmunaa korvaavien tuotteiden valikoima on laaja. Esimerkiksi kasvipohjaisten kermavaahtoa korvaavien tuotteiden valikoimasta löytyy lähes jokaiselle jokin sopiva tuote. Lisäksi valmiit jauhoseokset helpottavat allergialeivontaa, Mähönen kertoo.



Tärkeintä on, että allergialapselle tarjottavien tuotteiden pakkausmerkinnät luetaan huolellisesti läpi ja tarkistetaan, etteivät ne sisällä allergiaa aiheuttavia ainesosia. Näin vältytään yllätyksiltä. Esimerkiksi nonparellit voivat sisältää kalaa tai vehnää, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi.



Ruoka-allergiapäivää vietetään 13.10. Sen järjestävät Allergia-, iho- ja astmaliitto, Marttaliitto ja Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys. Päivän teemana on ”allergialapselle yhtä hyvät synttärit kuin muillekin”.