Asiantuntijoita Ukrainan sotaan liittyviin kysymyksiin

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Historian apulaisprofessori Antero Holmila on erikoistunut toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja sodan jälkitiloihin monista eri näkökulmista, jossa yhdistyvät sekä yleinen- että Suomen historia. Tutkinut, miten kriisit on historiallisesti ymmärretty, milloin, miksi ja kenen toimesta kriisejä on luotu?

Historian tutkijatohtori Teemu Häkkinen on tutkinut pitkään maanpuolustustahtoa. Avainsanat hänen tutkimuksiinsa: maanpuolustustahto, moraali, taistelutahto.

Yleisen historian yliopistotutkija Simo Mikkonen on erityisesti Venäjän ja Itä-Euroopan historian sekä kylmän sodan maailman ja kulttuurin tuntija. Hän on tehnyt tutkimustyötä venäläisissä arkistoissa ja tarkastellut Venäjän ja venäläisten merkitystä kansainvälisissä suhteissa ja vaikutusta eri puolilla maailmaa.

Valtio-opin professori Mika Ojakankaalla on asiantuntijuutta erityisesti Suomen kansainväliseen asemaan liittyvissä kysymyksissä.

Valtio-opin professori Sergei Prozorov Venäjän sisä- ja ulkopolitiikan tuntija. Prozorov has been working on Russia's domestic and foreign policy for over 20 years. He is an expert on various aspects of the war, especially those determined by Russian domestic politics and ideology.

Informaatioteknologian tiedekunta

Martti J. Kari, eversti evp, toimii opettajana ja asiantuntijana Jyväskylän yliopistossa. Kari osaa analysoida ja kommentoida Ukrainan sotaa monipuolisesti. Kari on entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö ja toiminut urallaan myös strategisena neuvonantajana Ukrainan tiedustelupalveluissa.

Martti Lehto, eversti evp, toimii Jyväskylän yliopistossa kyberturvallisuuden työelämäprofessorina. Lehto osaa kommentoida ja analysoida kyberuhkia ja esimerkiksi organisoituja kyberhyökkäyksiä maan kriittistä infrastruktuuria, valtion elintärkeitä toimintoja tai kansallista turvallisuutta vastaan.

Panu Moilanen toimii Jyväskylän yliopiston Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman koulutusvastaavana ja on tutkinut teknologian roolia osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Informaatioteknologian tiedekunnan professori Timo Tiihonen on tehnyt useita koulutus- ja tutkimushankkeita ukrainalaisten yliopistojen kanssa. Hän koordinoiEU-hanketta, joka kehittää hybridiuhkiin valmistautumisen maisterikoulutusta Ukrainaan, https://warn-erasmus.eu/.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Yliopistonlehtori Merja Koivula on tutkinut muun muassa lasten sosio-emotionaalista oppimista ja tunnetaitoja.

Psykologian apulaisprofessori Virpi-Liisa Kykyri on tutkinut tunteiden säätelyä, ja voi kommentoida esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä sotauutisoinnin ja kriisien aikana.

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikunnan yhteiskuntatieteiden professori Hannu Itkonen on asiantuntija Ukrainan sodan vaikutuksista urheiluun koskevissa kysymyksissä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Taloustieteen professori Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta voi kommentoida ja analysoida Ukrainan ja Venäjän tilannetta talouden näkökulmista (valuuttakurssit, pääomavirrat, valuutanvaihto, rahapoliittiset kysymykset, maailmankauppa).

Viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta on kriisiviestinnän, viestinnällä vaikuttamisen ja maineenhallinnan asiantuntija.