Asumisen Botti kokoaa asumiseen liittyvän tiedon helposti saataville

Asumisen Botti on kuntalaisten, ammattilaisten ja verkostojen käyttöön suunniteltu helppokäyttöinen sähköinen itseasiointipalvelu, johon on koottu laajasti asumiseen ja asumisen haasteisiin liittyvää tietoa. Lisäämällä kuntalaisten ja eri toimijoiden tietoisuutta asumiseen liittyvistä teemoista pyritään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja erilaisia asumisen ongelmatilanteita.

- Botin avulla kuntalaiset voivat saada neuvontaa helposti ajasta ja paikasta riippumatta ilman, että heidän tarvitsee odottaa yhteydenottoa työntekijältä. Ammattilaiset voivat löytää nykyistä helpommin työssään tarvitsemansa tiedon Botin kautta, ja myös sidosryhmät voivat hyödyntää Bottia kohtaamisissaan asiakkaiden kanssa, kertoo projektipäällikkö Hanne Niemi.

Milloin Asumisen Botista on apua?

Elämässä voi tulla yllättäviä tilanteita, joiden yhteydessä esimerkiksi asumiskustannukset tai vuokran maksun ongelmat voivat tulla eteen ehkäpä ensimmäistä kertaa. Asumisen Botti neuvoo käyttäjää ja ohjaa tarvittaessa myös yhteistyökumppaneiden palveluiden äärelle. Botista on apua myös asunnon hakuun ja muutostöihin liittyvissä asioissa.

Asumisen Botti Nestori-hankkeen työnä

Asumisen Botin on kehittänyt Keusoten Nestori-hanke (2021–2023), joka on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asunnottomuutta vähentävien sote-palveluiden kehittämiseen tähtäävää hankeverkostoa. Nestorin tavoitteena on vahvistaa asumissosiaalisen työn rakenteita Keusoten alueella sekä kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita henkilöille, joilla on asumiseen liittyvää monialaisen tuen tarvetta.

Kyseessä on innovaatio, jota tiettävästi ei ole käytössä muualla Suomessa. Botti sai myös erityismaininnan Keusoten laatu- ja innovaatiokilpailussa joulukuussa 2022.

Asumisen Botti löytyy Keusoten verkkosivuilta osoitteesta keusote.fi/nestori. Asumisen Botin käytöstä on tehty myös ohjevideo, joka löytyy Keusoten Youtube-kanavalta.