Asunnon osto- ja remontointihuuman keskellä ei pidä unohtaa sähköturvallisuutta

Jaa

Asunnon vaihdon tai korjauksen yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota kiinteistön tai huoneiston sähköistykseen: onko se energiatehokkuutta ja asumismukavuutta edistävä ja ennen kaikkea, onko se turvallinen käyttää.







Tilastokeskuksen äskettäin julkaiseman kuluttajien luottamusindikaattorin* mukaan suomalaisilla on tänä keväänä huomattavan paljon asunnon osto- ja peruskorjaamissuunnitelmia.

Nyt kun koronapandemiaa ei vielä aivan kokonaan ole selätetty, monet remontoivat ja uudistavat paikkoja vapaa-ajan asunnoilla ja kodeissa. Joitakin sähköön liittyviä toimenpiteitä voi maallikko tehdä itsekin. Tästä on tarjolla informaatiota mm. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkopalvelussa.

- Onnettomuuksien välttämiseksi - ja jo sähköturvallisuuslainkin mukaan - varsinaiset sähköasennukset tulee kuitenkin teettää alan ammattilaisilla, muistuttaa tekninen asiantuntija Jenna Kauppila Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä.

Sähköinformaatiota ostajille, myyjille, remontoijille ja sisustajille

STULin ylläpitämällä Löydä sähkömies -sivustolla on runsaasti sähköä koskevaa tietoa. Siellä kerrotaan myös sähköistyksen kuntokartoituksesta, joka kannattaa teettää erityisesti silloin, kun on ostamassa - tai myymässä - vanhaa kiinteistöä tai huoneistoa ja haluaa varmuuden siitä, että sähköt ovat asiallisessa kunnossa.

Löydä sähkömies -sivustolla on myös hakupalvelu, jonka kautta voi hakea kuntokartoituksen ja sähköasennusten tekemiseen urakointioikeudet omaavien yritysten yhteystietoja.

Sähkötarvikkeiden ja -laitteiden nettiostamisessa riski

Ihmisten ostokäyttäytyminen on mm. pandemian seurauksena muuttunut yhä enemmän verkkokauppoja suosivaksi. Kun sähkötarvike- ja laiteostoksia tehdään netissä, kuluttajan on entistä vaikeampi arvioida sähköturvallisuuden vaatimusten täyttymistä. Myymäläostoksillakaan ollessa ei helposti erota päällepäin, onko tuote standardien mukainen vai ei. Netissä tuotteiden ominaisuuksia ja merkintöjä on mahdotonta tutkia, kun ne eivät ole fyysisesti ”hypisteltävissä” eikä läsnä ole asiantuntevaa myyjää.

Kotiremontoijien olisi hyvä tiedostaa, että verkkokauppojen valikoimat sisältävät joskus tuotteita, jotka eivät täytä sähköturvallisuusmääräyksiä. Nämä määräykset koskevat monia ominaisuuksia, joista yhtenä esimerkkinä on tuotteen lämmönkestävyys.

- Halpa hinta houkuttaa, mutta halpatuotteen ostaminen saattaa osoittautua korvaamattoman kalliiksi. Määräysten vastaisen sähkötarvikkeen tai -laitteen ylilämpeneminen voi aiheuttaa sähköpalon, huomauttaa Jenna Kauppila.

Yksi luotettavuutta lisäävä tunnus on CE-merkintä, joka osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.

Vielä paremman varmuuden tuotteen turvallisuudesta ja soveltuvuudesta suomalaisiin olosuhteisiin antaa FI-merkki, jonka saa vain tuote, joka on testattu pätevässä testauslaboratoriossa ja läpäissyt testit ja tarkastukset.

- Vahva suosituksemme on hankkia sähkötarvikkeet ja -laitteet sähköurakoitsijan kautta. Silloin saa takuun sekä tuotteille että työlle, opastaa Jenna Kauppila.

*Tilastokeskus 27.4.2021