Asunnottomuuden vähentyminen jatkui vuonna 2022

Yksinelävien asunnottomien määrä väheni suurista kaupungeista ainoastaan Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä yksineläviä asunnottomia oli 896, mikä on 313 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Espoon asunnottomuus väheni 60:llä 373 henkilöön. Muissa suurissa kaupungeissa asunnottomuus lisääntyi tai pysyi ennallaan. Asunnottomuutta esiintyi 96 kunnassa.

Suhteellisesti eniten asunnottomia oli Turussa, jossa 1 000 asukasta kohden oli 2,0 asunnotonta. Helsingissä suhdeluku oli 1,7, kun se vielä edellisvuonna oli ollut 2,2. Suurista kaupungeista Oulussa oli suhteellisesti vähiten asunnottomia (suhdeluku 0,6).

Asunnottomien naisten ja nuorten määrä kasvoi

Asunnottomia naisia oli 910 ja heidän osuutensa asunnottomista oli 25 %. Asunnottomia, alle 25-vuotiaita nuoria oli 815. Asunnottomien naisten määrä lisääntyi 19 henkilöllä ja nuorten 104 henkilöllä edellisvuodesta.

70 % asunnottomista majailee tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Asuntoloissa, majoituslaitoksissa tai laitoksissa asuu 17 % asunnottomista. Ulkona, porrashuoneissa tai ensisuojissa majoittuu 13 % asunnottomista.

ARA on valmis asunnottomuusohjelman nopeaan starttiin

Marinin hallitusohjelmassa tavoitteena on ollut asunnottomuuden puolittaminen vaalikauden aikana ja sen poistaminen kokonaan vuoteen 2027 mennessä. ARAn johtaja Jarmo Lindén toteaa, että vaikka asunnottomuus onkin jatkanut vähenemistään, nykyvauhti ei riitä tavoitteeseen.

”Kaupungeista Helsinki ja Espoo ovat edenneet parhaiten, mutta kuntien välillä on myös suuria eroja, ja monissa tilanne on huonontunutkin. Asunnottomuuden poistamiseksi tarvitaan jatkossa siksi parempaa valtakunnallista koordinaatiota, yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Juha Kaakinen on ministeriön nimittämänä selvityshenkilönä juuri esittänyt uuden valtakunnallisen asunnottomuusohjelman nopeaa käynnistämistä. ARA on valmis olemaan tässä täysillä mukana, oli kyse sitten ohjelmatyöstä, asunnottomuutta ennaltaehkäisevän asumisneuvonnan laajentamisesta, tarvittavien asuntojen tukemisesta, kehittämishankkeista tai tilastoinnin parantamisesta”, Lindén sanoo.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaissut asunnottomuustilastoja vuodesta 1987 alkaen. Tiedot perustuvat kuntien arvioihin asunnottomuudesta kunnan alueella marraskuun puolivälissä. ARA lähetti syksyllä 2022 asunnottomuuskyselyn kaikille Manner-Suomen 293 kunnalle. Kyselyyn vastasi 209 kuntaa, vastausprosentti oli 71. Vastanneista kunnista 96:ssä oli asunnottomia.