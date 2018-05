Asuntomessujen trendit: ikkunat lattiaan saakka, älykkäät ratkaisut tulevat kotiin

Lattiaan saakka ulottuvat ikkunapinnat sekä älyteknologian tulo koteihin ovat selkeitä trendejä heinäkuussa Porissa alkavilla asuntomessuilla. Messualueen kaupunkitalojen koot ovat maltillisia, joten suurilla ikkunoilla tuodaan moneen kotiin lisää avaruutta ja etenkin auringonvaloa.

”Messukodeissa ikkunoilla haetaan tilan tuntua etenkin oleskelutiloihin. Ne ovat myös sisustuksellisia elementtejä, jotka kehystävät pihaa ja Porin asuntomessualueelle ominaista jokimaisemaa”, Inwido Finlandin markkinointijohtaja Minna Keränen kertoo.

”Osaltaan ikkunapinta-alojen suurenemisen on mahdollistanut ikkunarakenteiden tuotekehityksen ja uuden valmistusteknologian avulla saavutettu lämpöarvojen paraneminen. Suuretkin ikkunaseinät ovat energiatehokkaita ja vedon tunne on pystytty minimoimaan”, Pihlan markkinointipäällikkö Mika Kanervo kertoo.

Inwidon ikkunat on valittu kaikkiaan 12 messukohteeseen: Tiivin premium-tuotteita on neljässä kohteessa, Pihlan ovia ja ikkunoita kaikkiaan kahdeksassa kohteessa ja Klas1:n maisema- ja kippi-ikkunoita yhdessä kohteessa.

Asumismukavuutta parantavaa älyä ikkunoihin

Suurten ikkunoiden lisäksi messuilla näkyy kasvava kiinnostus kodin asumismukavuutta parantaviin teknologiaratkaisuihin. Älykodeista ja asioiden internetistä keskustellaan asuntomessujen tulevaisuusviikolla 23.–29.7. ja käytännön sovelluksiin voi jo tutustua Inwidon osastolla, joka löytyy Mammuttikoti Luodon (kohde 23) yhteydestä.

”Messuilla esittelemme ensimmäisiä Tiivi Connect -älytuotteitamme, kuten matkapuhelinten ja mobiililaitteiden kuuluvuutta sisällä ratkaisevasti parantavaa Tiivi Connect Antenni -ikkunaa, ikkuna- ja ovisensoreita, sekä etäohjattavia älykaihtimia”, Tiivin markkinointipäällikkö Lauri Pälvimaa kertoo.

Tiivi Connect -älytuotteiden perhe laajenee jatkossa muilla asumismukavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta lisäävillä ratkaisuilla.

Asennus ratkaisee laadun

Suomalaisen rakentamisen laatu puhuttaa myös asuntomessuilla. Mika Kanervo korostaa, että kyse on paitsi tuotteiden kuten ikkunoiden ja ovien laadusta niin viime kädessä työmaalla tehdyn asennustyön laadusta ja asentajien osaamisesta. Tämän vuoksi Inwido kouluttaa itse omat ikkuna-asentajansa.

Inwidolla on ainoana suomalaisena ikkunavalmistajana asennustoiminnan ISO 9001-2015 -laatusertifikaatti, joka kattaa Pihla, Tiivi ja Klas1-tuotemerkit. Laatujärjestelmä kattaa asennuksen suunnittelusta ja mittauksesta kohteen luovutukseen ja mahdolliseen reklamaation hoitoon.

”Laatujärjestelmä kertoo, että ikkunat ja ulko-ovet asennetaan huolellisesti, sovitussa aikataulussa ja ilman vahinkoja”, Kanervo sanoo.

Inwido Finland

Suomen suurin ikkunavalmistaja Inwido valmistaa ikkunoita ja ulko-ovia Ruovedellä, Haapajärvellä, Kannuksessa ja Kuusamossa. Suomessa Inwido työllistää runsaat 900 henkilöä. Inwidon tuotemerkeistä Tiivi on toimialan innovaatio- ja teknologiajohtaja, Pihla on luotettava, Suomen suosituin ikkunoiden ja ulko-ovien valmistaja, Klas1 suunnittelee ja valmistaa korkeatasoisia ikkunoita arkkitehtikohteisiin ja Lämpölux on omakotitalojen ikkunaremonttien markkinajohtaja. Inwido Finlandin liikevaihto vuonna 2017 oli 167 miljoonaa euroa.

Tiivin asuntomessukohteet

Kohde 5 Herukka / Porin YH-asunnot, Kastelli. Eläkeläispariskunnan kompaktin kodin sydämen muodostaa avara tupakeittiö, jonka ikkunat ja parvekeovi avautuvat terassille.

Eläkeläispariskunnan kompaktin kodin sydämen muodostaa avara tupakeittiö, jonka ikkunat ja parvekeovi avautuvat terassille. Kohde 15 Viva 109 / Kastelli. Modernin kodin oleskelutiloihin on panostettu, alakerran olokeittiön ja yläkerran aulan tyylikkäät ikkunarivistöt aukeavat terassille.

Modernin kodin oleskelutiloihin on panostettu, alakerran olokeittiön ja yläkerran aulan tyylikkäät ikkunarivistöt aukeavat terassille. Kohde 19 Kiramo / Porin kaupunki, Kastelli. Nelihenkisen perheen kodin suunnittelun lähtökohtina ovat olleet tehokkaat neliöt, säilytystilat, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Nelihenkisen perheen kodin suunnittelun lähtökohtina ovat olleet tehokkaat neliöt, säilytystilat, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen. Kohde 22 Jokiduo / Wienerberger. Kokemäenjoen vehreät näkymät on hyödynnetty kiinnittämällä erityistä huomiota sisätilojen jatkuvuudelle katettujen terassien ja parvekkeiden kautta kohti jokirantaa. Siihen tarjoavat mahdollisuuden Klas1:n huippuluokan maisemaikkunat. Ovet on valittu Tiivin korkeatasoisesta Kristalli-mallistosta. Jokiduo on kahden klassisen modernia tyyliä edustavan, massiivisista Porotherm-kennoharkoista rakennetun erillistalon kokonaisuus.

Pihlan asuntomessukohteet