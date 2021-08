Jaa

Äänikirjamarkkina kasvaa, ja audio tekee uusia aluevaltauksia ihmisten arkeen. Korona-aika on totuttanut ihmiset etäjumppiin, mutta nyt tulevat audiotreenit.

Storytelin uutuussarja Juoksukoulu on alusta lähtien äänimuotoon suunniteltu juoksuvalmennusohjelma. Oikeatempoinen musiikki tukee harjoittelua, eikä juoksijan aikaa kulu sopivan soittolistan kokoamiseen. Ammattilaisvalmentaja osaa ajankulun perusteella kertoa, missä kohtaa kannattaa vaihtaa kävelyaskel juoksuun ja kuinka pitkiä pätkiä aloittelijan tulisi juosta kerrallaan. Valmentaja kuulokkeissa myös kertoo, milloin lenkissä ollaan puolivälissä, jolloin kuulija voi kääntyä takaisin.

Audiotreenit ovat hyvin matalan kynnyksen tapa liikkua. Harjoitukset kannustavat lempeästi juoksuharrastuksen alkuun ja aloittaa voi täysin nollasta. Juoksukoulun tekijä Saija Huhtiniemi on toiminut juoksuvalmentajana ja yrittäjänä jo kymmenen vuoden ajan. Audiomuotoisia treenejä hän on tehnyt keväästä 2020 alkaen. Storytel Original -tuotantona audiotreenit esitellään nyt ensimmäistä kertaa myös äänikirjapalvelun käyttäjille.

– Tavoitteenani on kannustaa jokaista juoksemaan, sillä uskon, että jokainen ihminen on luotu juoksemaan. Jos juokseminen on tuntunut aiemmin pahalta, uskon, että syynä on se, että on lähdetty liikkeelle liian kovalla vauhdilla. Siihen nämä audiotreenit sopivat todella hyvin, sillä voin koko ajan muistuttaa, että nyt ei ole tärkeää pinnistellä maksimitehoilla, vaan luoda juoksemisen elämäntapa. Se tarkoittaa, että täytyy juosta usein ja hitaasti eikä täysillä ja harvoin, Huhtiniemi sanoo.

Audiotreeneistä pelastus sohvaperunoille

Audiotreenit ovat mukana kuulokkeissa missä ja milloin vain, joten formaatti sopii erityisen hyvin juuri aloitteleville liikkujille.

Juoksemiseen ääniohjattu valmennus sopii erityisen hyvin, sillä monesti suuren porukan juoksuharjoittelussa on rytmieroja. Jollekin tahti on liian kova ja toisille liian hidas.



– Mielestäni paras mittari juoksussa on aika eikä kilometrit. Siksi audiotreeni on loistava konsepti, sillä siinä jokainen saa saman valmennuksen, mutta voi edetä omaan tahtiin. Oman kehon kuunteleminen onkin juoksun tärkeimpiä oppeja, Huhtiniemi sanoo.

Myös lenkkeilyn toistuvuus on itse määriteltävissä audiotreenien muodossa. Ei tarvitse valita tiettyä päivää, vaan voi ottaa vastaan valmennuksen juuri silloin, kuin itselle parhaiten sopii.

Juoksutekniikkaa ja hyvinvointia arkeen kehopositiivisesti

Kymmenen puolen tunnin audiolenkin aikana saadaan myös paljon tietoa juoksutekniikasta, kuten askeltiheydestä, juoksuasennosta ja kestävyydestä. Jokaisella lenkillä on oma teemansa, joka laajenee myös muuhun elämään. Esimerkiksi Rytmi-jaksossa käsitellään sekä askellusta että juoksuharrastuksen sovittamista arkeen.

Myös esimerkiksi syöminen on asia, joka askarruttaa lähes jokaista juoksijaa tasoon katsomatta. Huhtiniemi antaa perusvinkkejä lenkkipäivien ruokavalioon, jossa ei tarvita keittiövaakaa tai kalorinlaskentaa. Tavoitteena on jaksaminen ja hyvä olo, ei laihdutus.

Valmentajan vinkkejä arkeen

Entä mitä tehdä silloin, kun ei vain millään jaksaisi lähteä lenkille? Huhtiniemi pureutuu aiheeseen Juoksukoulun viidennessä jaksossa, mutta jakaa lyhyesti kolme pointtia:

“Muista se fiilis, mikä tulee – huonostikin kulkeneen – lenkin jälkeen. Huijaa itseäsi! Mene vaikka vain 15 minuutin lenkille, kunhan astut ulos. Oletko ihan oikeasti väsynyt, ylirasittunut tai tulossa kipeäksi? Joskus täytyy myös jäädä kotiin lepäämään.”

Saija Huhtiniemi (FM) on liikuntaneuvoja, personal trainer, Marathon Trainer -juoksuvalmentaja, ryhmäliikunnanohjaaja ja yrittäjä. Hän on valmentanut kuntojuoksijoita ja ohjannut juoksukouluja vuodesta 2011 alkaen. Hänen Juoksuklubi-audiotreeninsä ovat vieneet jo tuhansia suomalaisia lenkkipolulle. Saijan juoksutreenit pohjautuvat tutkittuihin, ammattijuoksijoidenkin soveltamiin kestävyysvalmennusoppeihin ja harjoitustapoihin, mutta niitä sovelletaan lempeästi kuntoliikkujan tarpeisiin sopiviksi, päämääränä aito liikunnan ilo.

Kymmenosainen Juoksukoulu-audiotreenisarja on kuunneltavissa yksinoikeudella Storytelissä.