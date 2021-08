Aurora Look tuo markkinoille luksusluokan parvekeratkaisun

Pienyrittäjien kehitysyhteisö YritysVihti ry on nyt BusinessRakentamo ja avaa palvelut Hangosta Utsjoelle 4.5.2021 08:45:04 EEST | Tiedote

Pienyrittäjistä koostuva kehitysyhteisö YritysVihti ry on palvellut mikroyrityksiä yritysneuvonnan ja kehittämispalveluiden osalta vuodesta 2018 lähtien. Yhdistys on toimintansa aikana auttanut jo satoja pienyrittäjiä kymmenien asiantuntijoidensa voimin. Palveluihin on lukeutunut esimerkiksi neuvonta- ja tukipalveluja, kilpailukykyä vahvistavia koulutuksia sekä eri alojen osaajista koostuvien asiantuntijatiimien toteuttamia kehitysprojekteja. Digitaalisuuden myötä toiminta on laajentunut myös Vihdin ulkopuolelle mm. Lahteen, Turkuun, Kankaanpäähän ja Kokkolaan. Nyt yhdistys uudistuu voimakkaasti ja tarjoaa jatkossa palveluitaan valtakunnallisesti, avaten samalla ovensa asiantuntijoille ympäri Suomen. Yhdistyksen uusi nimi – BusinessRakentamo – kuvastaakin tahtotilaa olla koko Suomen ketterin ja laadukkain pienyritysten kehitysyhteisö.