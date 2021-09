Autokatsastuksen hinnoissa lähes viidenkymmenen euron hintaeroja

”Hinnoissa oli vaihtelua paikkakunnittain, mutta myös saman ketjun sisällä”, kertoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. ”Yllättävää oli se, kuinka paljon hintaan vaikuttaa varaako ajan netissä, puhelimitse vai ajaako katsastukseen ilman ajanvarausta”. Vertailussa löytyi yli kaksinkertaisia hintaeroja määräaikaiskatsastuksen ja päästömittauksen pakettihinnoista. Vertailun halvin hinta oli 37 euroa nettiajanvarauksella ja kallein 84 euroa ilman ajanvarausta tai puhelinajanvarauksella. Myös pelkän määräaikaiskatsastuksen hinnoista löytyi yli kaksinkertaisia eroja. ”Säästöjä on mahdollista saada tekemällä varaus netissä”, vinkkaa Beurling-Pomoell.

Hintavertailussa mukana olleista asemista edullisimmat katsastusasemat olivat kaikki K1 Katsastus -ketjun asemia, joissa monelta asemalta saa määräaikaiskatsastuksen nettivarauksella alle kahdella kympillä. Samoilta asemilta katsastuspaketin päästömittauksineen sai alle 40 eurolla.

Vertailun halvin hintataso oli Turussa. Katsastuspakettien keskimääräiset hinnat olivat myös Seinäjoella ja Kuopiossa lähellä Turun hintatasoa. Hämeenlinnan hintataso oli korkein mukana olleista paikkakunnista. Myös Oulu oli kärkisijoilla. Kallein yksittäinen hinta löytyi Espoosta. Samaan ketjuun kuuluvien katsastusasemien väliltä löytyi huomattaviakin hintaeroja eri puolilla maata.

Markkinajohtaja A-Katsastus kieltäytyi antamasta hintatietojaan. Sen suhteellinen osuus Suomessa tehdyistä katsastuksista oli vuoden 2019 lopussa 21 prosenttia. Yhtiö perusteli ratkaisuaan sillä, että katsastusalan hinnoittelu on vapaasti kilpailtua ja hinnat vaihtelevat paikkakunnittain ja jopa asematasolla. ”Juuri vapaasti hinnoitelluilla aloilla hintavertailun tekeminen on kuluttajan kannalta tärkeää”, painottaa pääsihteeri Beurling-Pomoell. Yhtiön mielestä kilpailevien asemien normaalihintoja olisi mahdotonta vertailla, sillä osa toimijoista esimerkiksi kertoo hinnan ilman viranomaisen valvontamaksua tai tarjoaa ilmaisen jälkitarkastuksen. ”Viranomaismaksu on pakollinen ja sen pitää aina sisältyä kuluttajalle ilmoitettuihin hintoihin, myös netissä”, Beurling-Pomoell muistuttaa.

Yhtiöstä todettiin myös, että asiakkaat löytävät asemakohtaiset hinnastot yrityksen nettisivuilta, ja että päivä- ja ajoneuvokohtainen hinta selviää ajanvarausprosessin aikana. ”Kuluttajan tulee päästä vertailemaan hintoja luotettavasti palveluntarjoajien välillä ilman kankeita prosesseja. Toimiiko vertailun mahdollisuus käytännössä, jos hintatiedot ovat monen vaiheen takana, eikä toimijakaan niitä kysyttäessä ilmoita”, kysyy Beurling-Pomoell.

Lue lisää paikkakuntakohtaisista hinnoista sekä jälkitarkastuksen ja päästömittausten hinnoista kotisivuillamme: https://kuluttajaliitto.fi/materiaalit/hintavertailu-katsastus

Näin vertailu tehtiin

Kuluttajaliitto kysyi tietoja katsastusasemien hinnoittelusta kyselylomakkeella. Lomakkeessa pyydettiin ilmoittamaan elokuun 2021 normaalit arkipäivien hinnat ilman hintatarjouksia.

Lomakkeessa pyydettiin ilmoittamaan seuraavat hintatiedot: alle 3 500-kiloisen ja alle kymmenen vuotta vanhan bensiinikäyttöisen henkilöauton määräaikaiskatsastus ja päästömittaus erikseen sekä pakettina ilman ajanvarausta, nettiajanvarauksella ja puhelinajanvarauksella. Lisäksi kysyttiin jälkitarkastusmaksun hinta.

Hintavertailussa on mukana katsastusasemia seuraavista kaupungeista: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vantaa.

Kysely lähetettiin 93 asemalle ja saimme hintatiedot 54 asemalta. Joensuun, Lahden ja Lappeenrannan tietoja ei käsitelty paikkakuntakohtaisessa vertailussa, koska hintatietoja oli liian vähän.

Kyselyyn ei otettu mukaan kaikkein pienimpiä katsastusasemia, joissa henkilökunnaksi on ilmoitettu enintään yksi henkilö. Pienimmillä mukana olleilla katsastusasemilla on 2–4 työntekijää.