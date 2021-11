Avaimen kevät 2022: Kotimaista kulttuurihistoriaa, iltasatuja ja selkomukautettuja kaunokirjallisia helmiä

Timo Jantusen ja Eero Ojamäen Zacharias Topelius, Suomalaisten satusetä on teos lastenkirjallisuuden uranuurtajasta Zacharias Topeliuksesta (1818–1898). Kirjailijan edellinen elämäkerta ilmestyi yli 70 vuotta sitten. Timo Jantunen on tietokirjailija ja opettaja. Eero Ojanen on tietokirjailija. Kirja ilmestyy helmikuussa 2022.

Henna Karppinen-Kummunmäen teos Tyttöjen vuosisadat – Lasten ja nuorten historiaa keskiajalta 1800-luvulle käsittelee tytöksi kasvamisen ja aikuistumisen prosesseja eri puolilla maailmaa eri aikoina. Esiin nousee tyttöjen oma ääni ja menneisyyden moninaisuus. FT Henna Karppinen-Kummunmäki on tutkinut tyttöyden ja sukupuolten historiaa sekä varhaismodernin ajan kulttuurihistoriaa. Kirja ilmestyy helmikuussa 2022.

Tuula Rannan Onnenpekat Espanjassa on kuvaus elämästä Andalusian auringossa. Kesä tulvii aurinkoa ja meren kuohuntaa. Talvella yön viileys puristaa appelsiini- ja sitruunapuiden lehdille hopeisia kyyneleitä, jotka aamun lämmin aurinko haihduttaa pois. Kirjailija ja kuvataiteilija Tuula Ranta asuu Fuengirolassa. Kirja ilmestyy helmikuussa 2022.

Kirsikka Myllyrinteen Maratonista Atenaan. Matka jonka halusin juosta on sekoitus juoksijan treenipäiväkirjaa, historiaa sekä havaintoja antiikin hahmoista. Maratonista Ateenaan kulkevan matkan varrella selviää, miten antiikki elää meissä. Myllyrinne on vapaa kirjoittaja, kustannustoimittaja ja juoksija. Esikoisteos Happamat sitruunat kertoi elämästä Kyproksella. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2022.

Satu Strömbergin Ujo diiva Oopperalaulajatar Ritva Auvinen -teos paljastaa lukijalle oopperalaulajan elämän eri sävyt. Auvisen yli viisikymmentä vuotta kestäneeseen uraan mahtui kymmeniä oopperarooleja, vierailu Metropolitan-oopperatalossa, kantaesityksiä, Joonas Kokkosen Auviselle säveltämän Riitan rooli, konsertteja ja opetustyötä. Ekonomi ja muusikko Strömberg on musiikkialan monitoiminainen. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2022.

“Kun vaeltamisen halu iskee, onnekas on hän, joka voi taipua sen tahtoon”, kirjoittaa 1920-luvulla moottoripyörän sivuvaunussa Pohjois-Afrikkaa kiertänyt Lady Warren. Paula Hottin Horisonttiin ja takaisin – Opas matkakirjallisuuteen on teos kaikille kaukokaipuuta poteville. Kirja tarkastelee länsimaista matkakirjallisuutta matkailijoiden ja tarinoiden kautta. Teos ilmestyy maaliskuussa 2022.

Tuula Vainikaisen ja Anu Lahtisen Proffapoluilla – Tutkittua ja koettua tiedenaisten elämästä -kirjassa naisprofessorit tarkastelevat urapolkujaan ja pohtivat myös sitä, mikä tukee naisten uraa ja auttaa rakentamaan tiedeyhteisöä kaikille. FM Tuula Vainikainen on tiedeviestijä ja tietokirjailija. Dosentti Anu Lahtinen on Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2022.

Hanna Kostamon omakohtainen teos Syväkyntö tihkuu mustaa huumoria syövästä ja eloonjäämisen kamppailusta. Lukija saa nauraa, itkeä, suuttua tai pahoittaa mielensä, kunhan pitää mielessä, että kirjan tapahtumat ovat todellisia. Syväkyntö tarjoaa tukea ja rohkaisua muille mahdottomalta tuntuvia tilanteita kohtaaville. FM Hanna Kostamo on himoliikkuja, tulkkaustoimiston maajohtaja, käännöstoimiston myynti- ja markkinointijohtaja, neljän lapsen äiti, kaksosmamma ja rintasyöpäpotilas. Kirja ilmestyy huhtikuussa 2022.

Tittamari Marttisen Säntilliset vieraat on kokoelma kirjoituksia arjen hauskoista ja yllättävistä kohtaamisista. Hulvattomissa tositarinoissa muun muassa tanssitaan pariisilaisissa kortteleissa, kuljetaan Ateenan yössä, surraan kadotettuja esineitä, pohditaan tervehtimistä ja ryhmäkuvaan asettumista. Tittamari Marttinen on kirjoittanut yhteensä lähes sata kirjaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Kirja ilmestyy huhtikuussa 2022.

Fida Kettusen Vintage & second hand – Luovuutta kestävään tyyliin -kirjassa kierretään kirpputoreja, pengotaan vaatekaappeja ja hidastetaan muotiteollisuuden haittavaikutuksia. Kirja antaa vinkkejä tyylin luomiseen vastuullisesti, katsoo käytetyn muodin historiaan sekä muodin nykytilanteeseen. Kettunen on vintageverkkokauppayrittäjä, joka haluaa innostaa ihmisiä toteuttamaan omia tyyliunelmiaan vastuullisesti. Teos ilmestyy huhtikuussa 2022.



Ismo Loivamaan Ihmeelliset iskelmät vie lukijan nostalgiselle matkalle finnhitsien kultakaudelle. Tunteikkaassa kirjassa muistellaan muun muassa suomalaisten laulajien maailmanvalloituksia, huikeimpia kampauksia ja poliittisia pelejä. Ismo Loivamaa on tietokirjailija ja toimittaja. Kirja ilmestyy toukokuussa 2022.



Iltasatuja ja tietoa lapsille

Tuija Mäen Kuvakirjoja sarjoina -teos kokoaa yhteen kirjat, joissa seikkailevat pienimpien lukijoiden suosikkihahmot. Ajantasaisesta luettelosta selviää helposti, mitkä ovat uusimmat Tatu ja Patu -kirjat tai vieläkö uusia Minttu-kirjoja on ilmestynyt. Asiasanoitus auttaa selvittämään esimerkiksi missä sarjassa seikkailee päähenkilönä pieni tyttö tai poika ja missä kulkuneuvot. Kirja ilmestyy tammikuussa 2022.

Pienen pientä ilvestä väsyttää kamalasti. Ja isoa karhuakin väsyttää! Mutta mistä löytyy nukkumapaikka? Pienen pieni ilves ja iso karhu on iltasatukirja perheen pienimmille. Kirjailija Tuukka Sandström ja kuvataiteilija Varpu Eronen ovat aiemmin tehneet yhdessä lasten runokirjan Kuutarhuri ja lastenromaanin Rontti-kissan kummallinen kesä. Kirja ilmestyy huhtikuussa 2022.

Silva Lehtisen Kimalaiskuoriainen löytää vastauksen on valokuvin kuvitettu satukirja lapsille. Kimalaiskuoriainen kohtaa niityllä monia otuksia, joista jokaisella on erilainen vastaus kysymykseen: mikä on tärkeintä elämässä? Silva Lehtinen on toimittaja ja suomentaja. Häneltä on ilmestynyt aikaisemmin kirjat Mikä ötökkä ja Kauneimmat kukkamme. Kimalaiskuoriainen löytää vastauksen ilmestyy huhtikuussa 2022.

Sari Kanalan ja Hannu Ahosen Elämää pihapiirissä -kirjassa tarkastellaan pihan elämää eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Sari Kanala on lastenkirjailija ja tietokirjailija. Hannu Ahonen on valokuvaaja. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2022.

Nora Lehtisen ja Anne Muhosen Hilma-täti ja ullakon kummitus -kirjassa narisevat rappuset ja ikkunoihin piiskaava sade johdattavat Hilman, Viltsun ja Sakarin aaveiden ja mysteerin jäljille. Nora Lehtinen on kirjailija ja kolmen lapsen äiti. Anne Muhonen on kolmen lapsen äiti, kuvittaja ja toimittaja. Sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt teos Hilma-täti ja kuutamoseikkailu (Avain, 2021). Hilma-täti ja ullakon kummitus ilmestyy helmikuussa 2022.



Suosikkikirjoja selkokielellä

Tommi Kinnusen kiitetty romaani Ei kertonut katuvansa julkaistaan Hanna Männikkölahden selkomukauttamana. Kun jatkosota loppui ja Lapin sota alkoi, osa Saksan armeijalle töitä tehneistä naisista lähti saksalaisten mukana Norjaan. Sodan jälkeen jotkut naisista kävelivät takaisin Suomeen, mutta heistä ei ole mitään virallista tietoa. Ei kertonut katuvansa on Irenen, Ailin, Veeran, Siirin ja Katrin tarina. Se ilmestyy toukokuussa 2022.

Tuija Takalan selkoromaani Sormus kertoo neljästä naisesta, jotka ovat samaa sukua mutta elävät eri aikoina. Rakkaus vaatii kirjan naisilta valintoja ja rohkeutta. Sormus tuo selkokirjallisuuteen episodiromaanin: kirjan kaikki neljä kertomusta liittyvät toisiinsa. Tuija Takala on monipuolinen ja palkittu selkokirjailija. Sormus ilmestyy toukokuussa 2022.



Marko Hautalan kauhuromaani Pimeän arkkitehti ilmestyy Sanna-Leena Knuuttilan selkomukauttama. Joni kuulee öisin outoja ääniä kerrostalon pimeästä rappukäytävästä. Lopulta hän ymmärtää, ettei voi muuttaa talosta pois, vaikka haluaisi. Selkoromaani ilmestyy kesäkuussa 2022.

Emmi Itärannan romaani Teemestarin kirja Veden vartija ilmestyy Riikka Tuohimetsän selkomukauttamana. Noria on teemestarien sukua. Kun Noria valmistuu teemestariksi, on hänen vuoronsa varjella suvun salaisuutta. Armeija haluaa selvittää salaisuuden, sillä veden kätkeminen on rikoksista pahin. Selkoromaani ilmestyy toukokuussa 2022.

Mark Twainin Tom Sawyerin seikkailut ilmestyy Pertti Rajalan selkomukauttamana. Tom asuu yhdessä Polly-tädin ja velipuolensa Sidin kanssa Yhdysvaltojen syvässä etelässä. Hän ja ystävänsä Huckleberry Finn selviytyvät tilanteesta kuin tilanteesta kekseliäisyytensä ja rohkeutensa ansiosta. Selkoromaani ilmestyy kesäkuussa 2022.