Avaimen kevät 2023

Tittamari Marttisen romaani Avoimesti sinun kertoo nelikymppisen Evan kipeästä erosta. Aviomiehen uusi rakkaus ja läheisten tarinat saavat naisen pohtimaan omaa menneisyyttään ja avioliittoaan. Avoimesti sinun on Marttisen ensimmäinen romaani aikuiselle lukijalle. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2023.

Vasta-alkajan viherkasvikirja on teos niille, joiden peukalo vihertää keskellä kämmentä. Toimittaja ja kuvittaja Anne Muhonen on koonnut kirjaan käytännöllistä tietoa huonekasviviidakkoon ensi kertaa sukeltavalle. Kirja ilmestyy helmikuussa 2023.

Itsensätyöllistäjän opas on kahden yrittäjän Sini Linterin ja Hanna Pelttarin kirjoittama tarpeellinen hakuteos kaikille itsensätyöllistäjille. Oppaaseen on koottu yrittäjälle olennaista perustietoa, tärkeiden käsitteiden selitykset sekä arvokkaita vinkkejä kokeneilta yrittäjiltä. Teos sopii eri aloilla työskenteleville, ja se ilmestyy helmikuussa 2023.

Pekka Henttosen Johdatus asiakirjahallinnon tutkimukseen on uudistettu laitos alansa ainoasta suomalaisesta yliopistollisesta oppikirjasta. Teos antaa kuvan muun muassa asiakirjahallinnon historiasta ja kehityksestä sekä keskeisistä käytännöistä ja ajatuksista. Kirja ilmestyy helmikuussa 2023.

Pientä rakkautta. Ötökkäerotiikkaa kukkaniityillä on luontokuvausta harrastavan toimittajan Silva Lehtisen kuvateos luonnon helmassa tapahtuvista lempeistä kohtaamisista. Pientä rakkautta ilmestyy maaliskuussa 2023.

Terhi Kunnaksen omakohtainen Rakkaani ei tuota puhetta kertoo kirjoittajan aviomiehen sairastumisesta. Aivoinfarkti vei neljän lapsen isältä puhekyvyn ja halvaannutti oikean puolen kehosta. Elämän mentyä rikki, myös perheenäiti sairastui vakavasti. Rakkaani ei tuota puhetta ilmestyy maaliskuussa 2023.

Matkalla jossakin päin kirjamaailmaa on dosentti Pekka Vartiaisen luotsaama kirjamatka, jolla satunnainen matkailija kulkee huomioita ylös kirjaten, antaen muistojen ja tulkintojen viedä esseistiikkaa Tove Janssonista Markku Lahtelaan, Marcel Proustista Raymond Carverin kautta Joseph Conradiin ja Matti Pulkkiseen. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2023.

Sydämellä töissä on työelämätaitojen valmentajana ja yrittäjänä työskentelevän Sanna Fäldtin kirjoittama kartta parempiin kohtaamisiin työpaikoilla. Käytännöllisiä työkaluja sisältävä teos auttaa kehittämään kohtaamistaitoja sekä lisäämään luottamusta ja empatiaa. Sydämellä töissä ilmestyy maaliskuussa 2023.

Heli Pekkarisen Kylässä Italiassa tarjoaa lukijalle tunnelmallisen nojatuolimatkan hiljaisten kivikylien ja rauhallisen elämäntyylin Italiaan. Matkaoppaaksikin sopiva teos ja sen viehättävät kuvat paljastavat keskiaikaiset kylät sellaisina kuin ne ovat nyt. Teos ilmestyy huhtikuussa 2023.

Kakkuja salaisesta puutarhasta on kirja leivonnaisia ja kirjoja rakastaville. Kirjan reseptit ja kauniit kuvat johdattavat lukijan nauttimaan kakuista ja kirjoista metsään tai puutarhaan. Anna Pölkki on opettaja ja kirjallisuuden ystävä sekä Vihervaaran Annan sukulaissielu. Teos ilmestyy toukokuussa 2023.



Hauskoja seikkailuja ja tietoa perheen nuorille lukijoille

Lellis ja Räyhä matkalla Saapasmaahan on tietokirjailija Pirkko Vekkelin ja kuvataiteilija Kaija Rosman ensimmäinen lasten tietokirja. Koirakaverusten matkakertomus opettaa ymmärtämään erilaisuutta ja arvostamaan ystävyyttä. Kirja tarjoaa myös tietoa Euroopan kaupungeista. Teos ilmestyy tammikuussa 2023.

Kotia kohti, Listamestari! on sisarusten Tiina Kristofferssonin ja Vesa-Matti Toivosen toinen Etu-Töölöön sijoittuva lastenromaani. Eliaksen kotona alkaa putkiremontti ja hän pakenee remonttia äitinsä kanssa läheiseen asuntolaan. Kaikki ei kuitenkaan mene putkeen, ja pian ollaan keskellä seikkailua. Kirja ilmestyy helmikuussa 2023.

Pohjolan hukka on Sari Kanalan kirjoittama koko perheen tietokirja Suomen luonnossa elävistä susista. Pohjolan hukka aloittaa sarjan Suomen suurpedoista. Kirjan on kuvittanut Daga Ulv, ja se ilmestyy maaliskuussa 2023.

Paperinarukengät. Lapset sota-ajan Suomessa on koko perheen tietokirja lasten ja perheiden arjesta pula- ja sotavuosina. Millaista oli perheiden arki talkootöissä tai pommitusten keskellä? Mille maistui korvikekaakao? Opettajana työskentelevä Karoliina Suoniemi on kirjoittanut useita tietokirjoja lapsille. Kirja ilmestyy huhtikuussa 2023.

Hilma-täti ja vanhan kartan arvoitus jatkaa Hilman, Viltsun ja Sakarin seikkailuista kertovaa lastenromaanisarjaa. Kolmikko avaa salapoliisitoimiston ja päätyy vihjeiden ohjaamana salaperäisen kartan luo. Nora Lehtisen kirjoittaman romaanin on kuvittanut Anne Muhonen ja se ilmestyy toukokuussa 2023.





Kaunokirjallisuutta helpommalla suomen kielellä

Marja-Leena Tiaisen kirjoittama Gangsterin poika on koskettava ja rankka tarina teini-ikäisestä pojasta, jonka isä on tehnyt vakavan rikoksen. Jessen isä on vankilassa ja poika asuu kahdestaan äitinsä kanssa. Nuorten selkoromaani ilmestyy toukokuussa 2023.

Aistienvartija on Elina Rouhiaisen kirjoittaman Väki-trilogian toinen osa.

Romaani ilmestyy Mirjami Häkkisen selkomukauttamana toukokuussa 2023. Sarjan ensimmäinen osa Muistojenlukija ilmestyi selkokielisenä vuonna 2022.

Tapani Baggen selkoromaani Kirves-Reetta vie lukijan seikkailuun kirjailijan aikaisemmista romaaneista Alligator, Marskin keppi ja Tuhon torni tuttujen sankareiden parissa. Kauhua ja huumoria yhdistävä romaani ilmestyy toukokuussa 2023.