Avaimen kirjat syksyllä 2020

Avaimen syksyn kustannusohjelma tarjoaa lukijoille monipuolista ja virkistävää luettavaa. Syksyllä ilmestyvät muun muassa Kirsikka Myllyrinteen teos suomalaisarjesta Kyproksella, Ismo Loivamaan herkullinen musikaalihistoriikki, Tomi Kontion opas Suomen kansallispuistojen lumoon ja Jarno Alastalon kirja outoakin oudoimmista tyypeistä. Krista Launosen teoksessa Hymyn salaisuus etsitään elämäniloa taidehistoriasta. Lapsille julkaistaan opas vegeruoanlaittoon, tietoa villieläimistä sekä huumorilla höystetty salapoliisiseikkailu Helsingissä. Kaunokirjallisuuden klassikoita ja ajankohtaisia nuortenromaaneja julkaistaan selkomukautettuna.

Kirsikka Myllyrinteen Happamat sitruunat – elämää jaetulla saarella -kirjassa tarkastellaan ulkosuomalaista elämää Kyproksella. Tarinat vievät lukijan myös polkujuoksemaan Olympos-vuorella, Larnakan ja Pafoksen neoliittisille raunioille, sekä etsimään paikallista viiniä Limassolin viinialueelta. Myllyrinne on kustannustoimittaja ja kirjoittaja. Teos ilmestyy syyskuussa 2020.

Krista Launonen päätti lähteä selvittämään hymyn ja elämänilon salaisuutta tutustumalla viiteen taidehistorian merkkiteokseen. Kesken matkan hän kuitenkin sairastui vakavasti. Hymyn salaisuus – Miten taide auttoi minua löytämään elämänilon? -kirja nivoutuu Launosen haluun säilyttää elämänilo silloinkin, kun syöpä asettuu kehoon. Launonen on helsinkiläinen kuvataiteilija, taideterapeutti ja tietokirjailija. Hymyn salaisuus ilmestyy syyskuussa.

Ismo Loivamaan Elämä on ihanaa! Pieni musikaalikirja on ensimmäinen kotimainen musikaalikirja. Se kertoo musikaalien värikästä kulttuurihistoriaa. Kirja koostuu iloisista tarinoista, teatterijuoruista, ennätyksistä ja ihmeistä, kummallisuuksista ja kuriositeeteista. Samalla tavataan unohtumattomia tähtiä Emmi Jurkasta Arja Korisevaan ja Ismo Kallioon. Loivamaa on tietokirjailija ja toimittaja. Elämä on ihanaa! ilmestyy syyskuussa.

Vesa Sisätön 102 murrettua myyttiä paljastaa nimensä mukaisesti nykyajan uskomuksia, jotka tiede ja tutkimus on osoittanut vääriksi. Sisättö on Espoossa asuva tuottelias kirjailija ja toimittaja, joka ennen 102 myytin murtamista on kirjoittanut mm. kirjat 100 klassikkoa tunnissa ja 101 yllättävää faktaa. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Tomi Kontion Kansallispuistojen kutsu -kirjan tekstit ja kuvat lumoavat lukijansa. Suomen kansallispuistot tarjoavat aktiviteetteja kaikille: kajakkiretkeilyä Kolovedellä, kummituksia Syötteellä, paratiisielämää Koilliskairassa, majakkabongailua Selkämerellä. Viehättävän Vuori-Kalajan lammen rantaan voi patikoida lasten kanssa paistamaan tikkupullaa. Tomi Kontio on helsinkiläinen runoilija ja kirjailija, joka muutama vuosi sitten päätti poikansa kanssa tutustua Suomen kaikkiin kansallispuistoihin. Kirja ilmestyy lokakuussa 2020.

Jarno AlastalonOudot tyypit -kirja esittelee 24 toinen toistaan oudompaa outoa. Nämä kummajaiset ja friikit uskaltavat kuitenkin olla omia itsejään ja inspiroivat samalla myös muita. Alastalo on sosiaalisen median pioneereja, sillä hän on ollut perustamassa Suomi24-yhteisöä ja on nykyisin myös IRC-Gallerian hallituksen jäsen. Hän on aikaisemmin kirjoittanut teokset Sometarinoita Suomesta ja Pimeä netti. Kirja ilmestyy lokakuussa.

Timo PennasenTOP 1000 -teos kokoaa hittejä 60 vuoden ajalta yksiin kansiin. Vuoden 1960 alussa Suomeen saatiin ensimmäiset säännöllisesti kuukausittain julkaistavat levymyyntilistat. Top 1000 -kirja esittelee tuhat menestyneintä hittiä listoilta vuosina 1960–2019. Top 1000:n paremmuusjärjestystä ei ole julkaistu aikaisemmin. Timo Pennanen on graafinen suunnittelija. Hän kokosi Rumba-lehden listapalstaa ja 50 hittiä -listaa vuosina 1992–2007. Hän on kirjoittanut Listablogia ja julkaissut kokoamiaan arkistoja netissä. TOP 1000 -kirja ilmestyy lokakuussa.

Juri NummelininSuomalaisen kirjallisuuden lyhyt historia -teoksessa käydään tiiviisti, innostavasti ja kriittisesti läpi Suomen kirjallisuuden tarina. Pääpaino on 1900- ja 2000-luvun kirjallisuudessa, mutta kansanrunoutta ja 1800-luvun kirjallisuutta käsitellään myös. Kirja sopii niin kirjallisuuden harrastajan kuin tutkijankin käteen, mutta se toimii porttina asioiden laajempaan ymmärtämiseen myös koululaisille ja opettajille. Teos ilmestyy lokakuussa.

Juri NummelininSpoilerivaroitus! -kirja sisältää sadan tunnetun klassikkoelokuvan juonipaljastukset tiiviisti kerrottuna. Spoilereita ei saisi tehdä julkisessa keskustelussa eikä sosiaalisessa mediassa. Mutta tyhjeneekö taideteos juoniselostukseensa? Nummelin on kirjoittanut aikaisemmin muun muassa teokset Elokuvan lyhyt historia, 50 kirjaa – 50 elokuvaa ja 50 suomalaista kirjaa ja elokuvaa. Spoilerivaroitus ilmestyy marraskuussa.

Pirjo Suvilehdon Oi ihana satu – Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia avaa näkymiä kirjallisuusterapian maailmaan: runo päivässä tekee hyvää ja kirja kuukaudessa ylläpitää hyvinvointia. Kirjan avulla vanhemmat, opettajat ja kasvattajat tutustuvat kirjallisuusterapiaan eri ikäisten lasten ja nuorten parissa. Suvilehto on kirjallisuuden dosentti ja filosofian tohtori, joka on työssään tarkastellut kirjallisuusterapiaa eri näkökulmista. Teos ilmestyy elokuussa.





Lukemista koko perheelle

Antti Ala-Jokimäen lastenkirja Dimangein ja smaragdein koristellun mittaamattoman arvokkaan kuninkaallisen kaulapannan arvoitus on hyväntahtoinen eläinetsivien seikkailu aurinkoisessa Helsingissä. Britannian suurlähetystö on joutunut hirvittävän ryöstön kohteeksi. Ketkä ryöstivät mittaamattoman arvokkaan kuninkaallisen kaulapannan? Seikkailu sisältää yllättäviä käänteitä ja brittiläisen kuivaa huumoria koko perheelle. Teos ilmestyy elokuussa.

Tittamari Marttisen ja Matti Rauvalan (kuvat)teos Afrikan kiehtovat eläimet tutustuttaa lukijaneläimiin, jotka leikkivät, nauttivat elämästään ja viettävät aikaa laumansa kanssa eri puolilla Afrikkaa. Kirjailija Tittamari Marttinen on kirjoittanut teoksia sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Matti Rauvala on luonnon valokuvausta harrastava lääkäri. Kirja ilmestyy marraskuussa.

Tittamari Marttisen Lasten vegekeittokirja innostaa lapsia kokkaamaan vegaanista ruokaa ja kannustaa koko perhettä viettämään yhteisiä hetkiä kasvisruokien parissa. Kirjassa on helppoja alku- ja välipalojen, pääruokien ja jälkiruokien reseptejä. Teos ilmestyy lokakuussa.

Seija Helanderin kirjoittama ja Anne Stoltin kuvittama Tauno ja Nelli joulurauhaa etsimässä on kirjasarjan neljäs teos. Joulu lähestyy, mutta joulurauha on uhattuna. Tauno ja Nelli kadottavat adventtikalenterin luukusta karanneen kyyhkysen ja alkavat nahistella turhasta. Löytyykö rauha lopulta? Tarina tutustuttaa 1940-luvun lapsuuteen Suomessa. Teos ilmestyy lokakuussa.





Kaunokirjallisuutta selkokielellä

Raili Mikkasen Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää on nuortenromaani, jonka päähenkilö on Minna Canthin tytär Elli. Elli on 12-vuotias ja perhe on muuttamassa Kuopioon isän äkillisen kuoleman vuoksi. Romaani kertoo siitä, millaista on olla kuuluisan ihmisen tytär ja paljastaa, että vihapuhetta oli jo 140 vuotta sitten. Teos ilmestyy elokuussa.

Marja-Leena Tiaisen kirjoittamanAateveljet -romaanin päähenkilö on 15-vuotias Aapo, joka joutuu ristiriitaiseen tilanteeseen isoveljensä Peten liittyessä Aateveljiin. Rasistinen ryhmä vastustaa turvapaikanhakijoita ja on valmis väkivaltaisiin tekoihin. Aapo kallistuu enemmän suvaitsevaisuuden puolelle ja ajatusta tukee myös Aapon ihastus Sara. Aateveljet on tunnustusta saaneen Tiaisen kuudes selkoromaani. Kirja ilmestyy kesäkuussa.

Juuli Niemen Finlandia Junior -palkittunuortenromaani Et kävele yksin ilmestyy Mirjami Häkkisen selkomukauttamana. Päähenkilö Ada on 15-vuotias tyttö. Eräänä päivänä hän tapaa Egzonin, suositun maahanmuuttajan. Ada ja Egzon rakastuvat, mutta kestääkö Adan ja Egzonin rakkaus? Mirjami Häkkinen on suomen kielen opettaja ja kirjallisuuden ystävä. Et kävele yksin on hänen ensimmäinen selkomukautuksensa. Kirja ilmestyy elokuussa.

Tapani Baggen nuorten selkoromaani Jäätävää kyytiä kertoo 15-vuotiaista Archiesta ja Tanjasta, jotka varastavat vanhan jenkkiauton terveyskeskuksen edestä. Poliisit lähtevät ajamaan heitä takaa, ja takapenkiltä löytyy ruumis. Siitä alkaa jäätävä kyyti. Pian Archie ja Tanja huomaavat, että myös pahamaineiset rosvot ovat heidän jäljillään. Selviytyvätkö nuoret Tanjan ukin luo ja ovatko he sielläkään turvassa? Bagge on palkittu ja monipuolinen kirjailija. Kirja ilmestyy elokuussa

Tapani Baggen Tuhon torni -kirjassa Alligaattorista ja Marskin kepistä tutut sankarit seikkailevat kansainvälisillä vesillä. Keski-ikäisen miehen mielentila kokee melkoisia järistyksiä tässä veijarihenkisessä selkoromaanissa. Kirja ilmestyy marraskuussa.

Pertti Rajalan selkomukauttama Missä onni? Klassikkonovelleja kokoaa tunnettujen suomalaisten kirjailijoiden Minna Canthin, Maria Jotunin ja Juhani Ahon kertomuksia onnesta ja rakkaudesta, elämän iloista ja suruista. Kirjan kertomukset sijoittuvat 1800-luvun lopulle ja 1900-luvun alkuun. Rajala on palkittu kirjailija. Kirja ilmestyy marraskuussa.

Pertti Rajala on selkomukauttanutt Aleksis Kiven klassikkoromaanit Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit. Kirja on kääntökirja, jonka toinen kansi avaa Seitsemän veljestä ja toinen kansi Nummisuutarit. Teos ilmestyy elokuussa.

Jaana Levolan Venla ja kaverikoirat kertoo nuoren Venlan elämästä koulun, arjen ja koirien keskellä. Joululoma on loppunut ja koulu taas alkanut. Iloa Venlalle tuovat koirat Missy ja Milo. Koulussa opettaja kertoo, että luokkaan on tullut uusi oppilas. Venla auttaa Juliusta sopeutumaan. Tutustumista helpottaa se, että Juliuksellakin on koira. Levola on raisiolainen selkokirjailija. Teos ilmestyy lokakuussa.