Avaimen syksy 2022: Aikaisempaa laajempi kirjallisuuden kirjo

Kaunokirjallinen Valovuosi

Juha Siron Valovuosi on romaani kolmen rakkauden mahdollisuudesta ja mahdottomuudesta sekä ihmismielen hauraudesta. Menestynyt arkkitehti joutuu hakemaan elämälleen uutta merkitystä, kun mielen luomat kuvat alkavat sekoittua todellisuuteen. Mies tapaa somalitaustaisen naisen ja heidän välilleen syttyy syvältä koskettava suhde. Siro on palkittu tamperelainen kirjailija. Hän on julkaissut runoja, romaaneja, aforismeja sekä lastenkirjan. Hänen tekstejään on useissa antologioissa ja oppimateriaaleissa. Valovuosi ilmestyy syyskuussa.



Ajankohtaista tietokirjallisuutta

Pälvi Rantalan Valvojat. Tutkimusmatka unettomuuden historiaan avaa näkökulmia unettomuuteen ilmiönä ja johdattaa lukijan tutkimusmatkalle unettomuuden ja valvomisen kulttuurihistoriaan. Rantala käsittelee kirjassa myös omia kokemuksiaan. FT Pälvi Rantala on tietokirjailija ja kirjoittajaohjaaja, joka esiintyy myös lavarunoilijana ja kirjoittaa runojen lisäksi proosaa monessa muodossa. Valvojat ilmestyy elokuussa.

Vaivan arvoista on Ville-Juhani Sutisen teos haastavien kirjojen lukemisen kamaluudesta ja ihanuudesta. Miksi me luemme pitkiä ja vaikeita kirjoja? Onko se pelkkää kulttuurista snobbailua, vai antavatko kirjat jotain, mitä helpommat teokset eivät voi tarjota? Sutinen on Jyväskylässä asuva kirjailija ja kääntäjä. Häneltä on ilmestynyt niin runoutta, romaaneja kuin tietokirjallisuutta. Kirja ilmestyy elokuussa.

Ville Hännisen, Juri Nummelinin ja Vesa Sisätön Kummat kirjat. Kahjon kirjallisuuden käsikirja pohtii kummia. Kirjastojen varastoissa, kirpputoreilla ja antikvariaattien alahyllyillä lymyää outoja pamfletteja, kuin humalassa kirjoitettuja muistelmia ja tolkullisen kerronnan hylänneitä romaaneja. Älyttömien teosten lisäksi kirja pureutuu kirjallisuuden kummallisuuksiin. Hänninen on kirjallisuuteen ja kulttuurisiin välimaastoihin erikoistunut toimittaja, kriitikko ja tietokirjailija. Nummelin on turkulainen kirjallinen sekatyöläinen. Sisättö on Espoossa asuva kirjailija ja toimittaja. Teos ilmestyy elokuussa.

Johanna Frondeliuksen New York Maailman paras shithole city kertoo elämän eri puolista New Yorkissa asuvan suomalaisen silmin. New York on kaikkea mitä voit vain kuvitella. Vuosikymmenen vaihteessa elettiin jännittäviä aikoja, ja holtittomaksi ryöpsähtänyt pandemia, Black Lives Matter, presidentinvaalit sekä Trumpin edesottamukset toivat huolta. New Yorkissa puhallettiin yhteen hiileen samalla kun maa jakautui entistä enemmän kahtia. Frondelius on kirjailija ja toimittaja, joka rakastaa New Yorkia. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Suomalaisen seksin historia pohtii seksiin, seksuaalisuuteen ja pornoon liittyviä kysymyksiä keskiajalta nykypäivään. Mikä on ollut sallittua, mikä paheksuttua ja miten seksiin ovat suhtautuneet niin lainsäädäntö, kirkko kuin kansalaiset. Kirjoittajat FT, dosentti Markku Mattila ja FT, yliopettaja Ari Haasio ovat tutkijoita ja tietokirjailijoita. Teos ilmestyy syyskuussa.



Vesa Sisätön Kohtuullistajan käsikirja. Opas riittävään elämään -kirjassa pohditaan mitä kohtuullisuus on ylipäätään ja mitä se voisi merkitä eri elämänalueilla. Vaikka kirja käsittelee viime kädessä koko ihmiskunnan kohtaloon liittyviä kysymyksiä, sen ote on kevyt ja paikoin humoristinenkin, mikä on vain kohtuullista tässä maailmanajassa. Teos ilmestyy lokakuussa.

Pirjo Suvilehdon Inspiroivat ja parantavat eläimet -kirjassa raotetaan eläinavusteisen toiminnan taustaa, suuntauksia, prosesseja, menetelmiä ja ympäristöjä. Suvilehto on kirjailija ja kirjallisuuden dosentti ja kasvatustieteiden dosentti. Hänen kehittelemässään Pritney-menetelmässä eläin on keskiössä. Tietokirja ilmestyy lokakuussa.

Pirkko Vekkelin kirjoittama henkilökuva Ilona Pelli kertoo muotitaiteilija Pellin elämäntarinan. Kirjassa seurataan taiteilijan elämänpolkua ja taivalta lapsuudesta Sariolan sirkusperheen jälkeläisenä aina oman brändin perustamiseen. Ohessa kulkee avioliitto dramaattisine käänteineen. Pelli paljastaa, minkälainen työnantaja Marimekko hänelle oli ja ottaa kantaa suomalaisen vaatemuotoilun nykytilaan. Kirja ilmestyy lokakuussa.

Ismo Loivamaan Ihana kamala 70-luku dokumentoi aikansa keskustelunaiheita ja taltioi lasten ja nuorten elämän tapahtumia, kummallisuuksia, riidanaiheita, ihastuksia ja ihanteita. Kirja palauttaa mieleen huikeimpia koulu- ja kasvatuspoliittisia puheenvuoroja, mutta näkyviin pääsee myös arki. Muun muassa kirjailijat Siri Kolu ja Tiina Nopola kertovat kirjassa muistoistaan. Loivamaa on tietokirjailija ja toimittaja, joka on julkaissut teoksia lasten- ja nuortenkirjallisuudesta, teatterista ja iskelmämusiikista. Kirja ilmestyy lokakuussa.

Juri Nummelinin Suomalaisen elokuvan lyhyt historia käy kattavasti läpi kotimaisen elokuvan kehitysvaiheet ensimmäisistä kokeiluista alkaen. Mukana kulkee suomalaisen dokumentin historia ja myös kotimainen animaatio. Nummelin on turkulainen tietokirjailija, joka on kirjoittanut elokuvasta 1980-luvun lopulta saakka. Hän toimii myös Suomalaisen elokuvan festivaalin johtajana. Kirja ilmestyy marraskuussa.



Satuja, runoja ja mielikuvituksellisia seikkailuja perheiden pienimmille



Lellis ja Räyhä ovat parhaat kaverukset. Eräänä päivänä he kuulevat, että kaukana toisen meren rannalla on Saapasmaa. ”Lähdetäänkö katsomaan?” kysyy toinen. ”Lähdetään!” vastaa toinen. Lellis ja Räyhä Saapasmaassa on kirjailija, toimittaja Pirkko Vekkelin ja toimittaja, taiteilija Kaija Rosman ensimmäinen lastenkirja. Se ilmestyy elokuussa 2022.



Pia Perkiön runokirja Runorekka on kokoelma lastenrunoja arjen asioista. Kirjan on kuvittanut Pia Sakki. Perkiö on kirjoittanut lukuisia lasten- ja aikuistenrunokirjoja, lasten romaaneja sekä laulujen ja musiikkiteosten sanoituksia. Sakki on lahtelainen kuvittaja, jonka tunnelmalliset kuvat valloittavat. Runorekka ilmestyy elokuussa.

Rosmariini ja kadonnut lumiukko -kirjassa on 24 tarinaa joulunodotukseen. Rosmariini on touhukas tonttutyttö, joka ajautuu huimiin seikkailuihin etsiessään kadonnutta lumiukkoaan. Apuun rientävät tonttupoika Ratamo, Peeveli Pahkeinen ja Pyrypoika. Sirkka Knuutila on aikaisemmin kirjoittanut lastenkirjat Rosmariini ja joulun taika sekä Rosmariini ja valkoinen joulu. Kuvituksen on tehnyt Olga Badulina. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Tuukka Sandströmin kirjoittamassa ja Varpu Erosen kuvittamassa Rontti-kissa noitakoulussa -lastenromaanissa Rontti-kissa pääsee noitakouluun. Pian oudot tapahtumat tempaavat Rontin pyörteisiinsä. Oppitunneilla menee kaikki pieleen, ja on kuin koko koulu olisi kiukustunut oppilaille ja opettajille. Teos on itsenäinen jatko-osa Rontti-kissan kummallinen kesä -kirjalle. Sandström ja Eronen asuvat lapsineen maatilalla Haminassa. Lastenromaani ilmestyy syyskuussa.

Kun talvi saapuu, asettuvat metsäkeijut pesäänsä talviunille. Hile-keiju ei saa unta vaan lähtee talviseen metsään ja etsimään vastausta mieltänsä askarruttavaan kysymykseen. Sari Kanalan Lumikeiju on tarina rohkeudesta, sinnikkyydestä ja itsensä löytämisestä. Kirjan lumimaisemat ovat luontokuvaaja Hannu Ahosen kuvaamia. Kirja ilmestyy syyskuussa.



Vauhdikkaita ja hauskoja romaaneja nuorille lukijoille



Sarjarakastuja aloittaa Tittamari Marttisen nuorten romaanisarjan. "Panostatko mieluummin laatuun vai määrään?" paras ystävä Ilona kysyy Melinalta, kun tämä etsii kumppania pikadeiteiltä. Melina kerää surkuhupaisia kokemuksia deittailusta. Marttinen on kirjoittanut teoksia lapsille, nuorille ja aikuisille, yhteensä lähes sata kirjaa. Kirja ilmestyy elokuussa myös selkokielisenä.

Varo viruksia, Listamestari! on sisarusten Kristofferssonin & Toivosen Helsingin Etu-Töölöön sijoittuvan humoristisen lastenkirjasarjan ensimmäinen osa. Eliaksen mummi on linnoittautunut kotiinsa eikä suostu avaamaan oveaan. Äidin on lähdettävä välittömästi kotikonnuilleen. Reissun ajaksi Elias pääsee leskirouva Ulpukan ja tämän kissan luo. Ulpukan kotona aika tuntuu pysähtyneen, mutta uudet tuulet puhaltavat jo nurkan takana, kun Ulpukka päättää tilata itselleen tietokoneen. Tiina Kristoffersson työskentelee kansainvälisessä kirjamaailmassa agenttina. Vesa-Matti Toivonen on kirjoittanut aiemmin neljä lastenromaania. Kuvituksen on tehnyt Olga Pärn. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Bert Ljung on taivaassa. Hän on alkanut seurustella unelmiensa tytön Alvan kanssa. Huomenna he tapaavat, eikä mikään voi pitää Bertiä poissa koulusta. Vai voiko? Pikkuruinen aivastus vain, ja Bert on karanteenissa – 14 päivää! Kaikki koronan takia. Tilanne on epätoivoinen, mutta Bertillä, Pikku-Erikillä ja Åkella on suunnitelma. Bertin epätoivopäiväkirjan on suomentanut Mirka Maukonen. Ruotsalaiset serkukset Anders Jacobsson ja Sören Olsson ovat kirjoittaneet Bertin päiväkirjoja vuodesta 1987 lähtien. Storytel on julkaissut kirjan äänikirjana. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Valo jää Maija-tädin luo siksi aikaa, kun vanhemmat lentävät häämatkalle. Valoa kiukuttaa, sillä hänen haaveensa on ollut päästä lentämään. Onneksi Maija paljastaa, että se on mahdollista, vieläpä ilman lentokonetta! Unissa lentämisen opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat riemukkaille lentoretkille. Jokaisessa luvussa on neuvo, jonka avulla pääsee harjoittelemaan unissa lentämisen taitoa. Emilia Lehtinen on kirjailija ja elokuvantekijä, joka käsittelee teoksissaan mielikuvituksen voimaa eri muodoissaan. Storytel on julkaissut kirjan äänikirjana. Teos ilmestyy syyskuussa.





Kotimaisia ja kansainvälisiä klassikoita selkokielellä



Uppo-Nallen talviturkki kertoo Uppo-Nallen ja Reetan elämästä kaupungissa. Uppo-Nalle ja Reeta aloittavat koulun, mutta kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Pääseekö Uppo-Nalle kouluun, jossa ei ole aiemmin opetettu karhuja? Talven aikana Uppo-Nalle ja Reeta tutustuvat uusiin ystäviin ja seikkailevat yhdessä. Uppo-Nalle pääsee myös toteuttamaan suuren unelmansa: oma runokirja ilmestyy. Elina Karjalaisen Uppo-Nallen talviturkki -kirjan on selkomukauttanut Silja Vuorikuru.



Magdalena Hain Kuolleiden kirja on itsenäinen jatko-osa Haiseva käsi -kirjalle, ja se sisältää lyhyitä ja helppolukuisia kauhutarinoita nuorille. Tarinat säikyttävät ja kiehtovat, välillä ne myös naurattavat. Kirjassa käsitellään myös hankalia asioita, kuten aikuiseksi kasvamista, uusperheen kuvioita, erilaisuutta ja ensirakkauden vaikeutta. Kirjan on selkomukauttanut Riikka Tuohimetsä.

Tutut sankarit pääsevät entistä hurjempaan seikkailuun Tapani Baggen kauheassa, mutta hauskassa selkoromaanissa Kirves-Reetta. Koskela ostaa ensin vasikan ja sitten luomutilan maalta. Kirjailijakaveri pääsee mukaan kokemaan maalaiselämän iloja ja varsinkin kauhuja. Onneksi naapurin mummo on aina valmiina auttamaan. Mutta miten käy, kun miehet kohtaavat Kirves-Reetan? Kirjassa on Ilkka Vuojalan kuvitus. Bagge palkittiin selkokirjatuotannostaan Seesam-palkinnolla vuonna 2021.

Annan nuoruusvuodet on Lucy Maud Montgomeryn kirjoittama tyttökirjojen klassikko. Kirja on ihastuttanut ihmisiä ympäri maailmaa. Nyt Annan tarinan voi lukea myös selkokielellä. Mukautuksen on tehnyt valtiotieteen maisteri ja historian- ja yhteiskuntaopin opettaja Anniina Salin.



Eräänä päivänä Elsa avaa etsivätoimiston. Hänen ensimmäinen asiakkaansa on Elmeri. Elmeri on ujo ja hiljainen poika, ja häneltä on varastettu polkupyörä. Pian Elsankin pyörä katoaa pihasta. Yhdessä Elsa ja Elmeri jäljittävät varkaita halki keväisen kaupungin. He kohtaavat monenlaista arvoitusta ja vaaraa ennen kuin tapaus ratkeaa – vai ratkeaako se? Tapani Baggen Polkupyörävarkaat ilmestyy elokuussa.



Kiuru on tavallinen 16-vuotias tyttö. Kiurulla on kuitenkin salaisuus: hän pystyy lukemaan ihmisten muistoja. Eräänä päivänä Kiuru tutustuu Daihin, Neluun ja Bollywoodiin, joilla on myös yliluonnollisia voimia. Yhdessä he alkavat tutkia heidän voimiaan. Mukaan liittyy Kiurun ystävä ja ihastus Samuel. He törmäävät outoon Väki-nimiseen järjestöön, joka on kiinnostunut heidän voimistaan. Mitä Väki haluaa Kiurusta ja ystävistä? Pian Kiurulle selviää, että hänen ja hänen ystäviensä on paettava henkensä edestä. Elina Rouhiaisen Muistojenlukija-nuortenromaanin on selkomukauttanut Mirjami Häkkinen. Kirja ilmestyy elokuussa.



Lauran loma tuntuu pitkältä ja tylsältä, sillä hän on joutunut mökille kauas kaupungista. Laura istuu laiturilla, kun viereen lipuu kanootti. Kanoottia meloo Lauran koulukaveri Toni. Nuoret lähtevät yhdessä melontaretkelle. Retki muuttaa tylsän loman seikkailuksi, kun merestä löytyy outo sininen saari. Leena Kaivosojan selkoromaani Sininen saari ilmestyy elokuussa.