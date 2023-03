Avaimen syksy 2023: Koskettavia tarinoita, käytännön tietoa ja elämyksiä

HUOM: Voit tutustua Avaimen syksyyn 2023 lukemalla syyskatalogin.

Runoilija, kirjailija Riikka Palanderin esikoisromaani Elefanttien aika vie lukijan maailmaan, jossa ainoita oikeita vastauksia ei ole olemassa. Antropologiaa opiskeleva Kirsi matkustaa Tansaniaan keräämään aineistoa luguru-heimon tyttöjen initiaatiorituaalia käsittelevään graduunsa. Hän pääsee seuraamaan Hiarin elämää. Pohdinnat Hiarin ja hänen äitinsä kanssa kohtaavat myös Kirsin elämäntilanteen. Elefanttien aika ilmestyy elokuussa 2023.

Kirjailija Satu Leiskon nykypäivään sijoittuva Ihmisenhaltija aloittaa reaalifantasiasarjan. Tuuli asuu pienessä Kuustenkylässä isänsä kanssa. Elämää varjostaa pelko, sillä metsästä on löydetty surmattu asukas. Kuolemasta epäillään lähistöllä liikkuvaa susilaumaa. Mikä on todellinen vaara? Nuorten aikuisten romaani ilmestyy elokuussa 2023.

Huomattavan uran runoilijana tehneen Pia Perkiön Tässä iässä -runokokoelmassa pienet ja hauskat riimirunot kertovat ikääntymisen tuomista tunteista. Mitä ikä meille tekee? Viisastuttaa? Tyhmentää? Suututtaa? Surettaa? Huvittaa? Kirja sopii niin lahjaksi kuin vertaistueksi ja keskustelun pohjaksi. Tässä iässä ilmestyy elokuussa 2023.

Jännityskirjailija Meritta Koiviston Sukulainen on intensiivinen trilleri vuosikymmenten aikana kerääntyneistä salaisuuksista. Yövuorossa oleva hoitaja tapetaan psykiatrisessa hoitolaitoksessa Tukholman liepeillä. Samana yönä suljetulta osastolta pakenee potilas. Tapausta selvittää suomalaistaustainen rikoskonstaapeli Harriet Jaatinen. Joku tuntuu haluavan, että juuri Harriet tutkii rikosta. Kirja ilmestyy syyskuussa 2023.

Tittamari Marttisen nuortenromaani Ranskalainen romanssi jatkaa Sarjarakastujasta tuttua tarinaa. Melina kärsii raastavasta ikävästä, sillä hänen ihastuksensa on palannut Lapin sesonkitöistä kotiinsa Pariisiin. Mikä voisikaan olla upeampaa kuin kokea kunnon romanssi ranskalaiseen tapaan? Ranskalainen romanssi ilmestyy lokakuussa 2023.





Tietokirjallisuus tarjoaa ilmiöitä ja keskustelunaiheita

Toimittajien Krista Launosen ja Susanna Lehmuskosken Kesken kaiken on kahden parantumatonta syöpää sairastavan naisen pohdinnoista syntynyt raa’an rehellinen keskusteluteos elämästä, sairastamisesta ja kuolemasta. Se on kirja rakkaudesta elämään ja pakollisesta antautumisesta kuolemalle. Kesken kaiken ilmestyy elokuussa 2023.

Kirjailija Tomi Kontion Erämailla. Tarinoita ja tunnelmia pohjoisen Lapin kiveliöiltä -teoksessa Kontio vaeltaa poikansa kanssa kahdessatoista erämaassa. Palkitun Kansallispuistojen kutsu -teoksen kulkijoista on kehkeytynyt luonnossa tottuneesti liikkuva parivaljakko. Retket palauttavat isän mieleen muistoja, mutta nykyisyys pojan kanssa on täynnä lämmintä huumoria, yhdessäolon hetkiä ja henkeäsalpaavia luontoelämyksiä. Teos ilmestyy syyskuussa 2023.

Kulttuurihistorioitsija Henna Karppinen-Kummunmäen Minä ja Marilyn. Pin-upin historia on ensimmäinen suomalainen teos pin-upista. Naiset ovat pin-upin historian ajan hyödyntäneet sen kuvastoa imagonsa luomisessa. Tässä onnistui parhaiten Marilyn Monroe. Nyt kulttuuri liittyy kehopositiivisuuteen ja itseilmaisuun. Teos ilmestyy syyskuussa 2023.

Toimittaja Leena Lukkarin kirjoittama Rita. Sitruunapuun varjoista Suomeen on tositarina sinnikkyydestä ja rohkeudesta. Ruandan sisällissotaa pakeneva 15-vuotias Rita päätyy kiintiöpakolaisena Suomeen. Alku ei ole helppo, sillä moni haluaa hyötyä nuoresta. Rita kouluttautuu, löytää töitä ja perustaa perheen. Nyt hän on kotoutumisasiantuntija, yrittäjä, kunnanvaltuutettu ja Vuoden 2016 pakolaisnainen. Kirja ilmestyy syyskuussa 2023.

Suomalais-italialaisen tietokirjailijan Anton Montin Salattu mafia – Cosa nostra ja Camorra on kirja Italian mafioiden verisestä historiasta ja nykypäivästä. Kirja kuvaa kytköksiä, joissa vuoron perään esiintyvät mafiosot, tavalliset rikolliset, poliitikot, salajuonet ja selittämättömät murhamysteerit. Salattu mafia ilmestyy syyskuussa 2023.



Ympäristösosiologi Veera Kinnusen teos Bokashi. Vallankumous ämpärissä esittelee menetelmän, jossa kotien ruuantähteet muuttuvat nopeasti ja helposti mullaksi. Urbaani kompostointitapa on saanut suosiota Suomessa ja Euroopassa. Bokashi tuo luonnon koteihin, ja samalla muuttaa suhdetta jätteeseen. Kirja ilmestyy syyskuussa 2023.

Tietokirjailija Markku Soikkelin Hitchcock – 30 klassikkoa esittelee Hitchcockin uran ohella mestarin tärkeimmät teokset. Miksi Epäilyksen varjo on paras klassikoista? Mitkä ohjaajan mykkäfilmeistä ovat Psykon ja Vertigon vertaisia? Teos ilmestyy syyskuussa 2023.

Tietokirjailija Kirsikka Myllyrinteen tarinallinen tietokirja Menetyksestä ja maasta katsoo luontokatoa ja ilmastonmuutosta ruohonjuuritasolta. Kuudes sukupuuttoaalto näkyy jo itäisellä Välimerellä. Kirjassa kulkee myös kirjoittajan henkilökohtainen suru ihmisestä, jota hän ei koskaan ehtinyt tuntea. Teos ilmestyy syyskuussa 2023.





Lastenkirjallisuutta tutuilta tekijöiltä

Sisarusten Kristofferssonin ja Toivosen Kulissit kaatuvat, Listamestari! jatkaa Etu-Töölöön sijoittuvaa lastenromaanisarjaa. Elias ja Elma lähtevät kesäteatterileirille. Leiri käynnistyy eripuraisissa merkeissä ja menee lopulta solmuun, kun aurinkopaneelit kärähtävät ja aiheuttavat savuvahingon. Kirjan on kuvittanut Olga Pärn ja se ilmestyy elokuussa 2023.

Kirjailija Elina Loisan lastenromaani Hapsi Haamulapsi kertoo pimeän pelosta ja siitä, miten asiat näyttävät erilaisilta, kun niitä katsoo uudesta näkökulmasta. Eräänä yönä Samu löytää eteisestä eksyneen kummituksen. Ystävystyessään Hapsi Haamulapsen kanssa selviää, millaisia kummitukset oikeasti ovat. Kirjan on kuvittanut Anne Muhonen ja se ilmestyy syyskuussa 2023.

Lastenkirjailija Sirkka Knuutilan Rosmariini ja joulutoiveiden arvoitus johdattaa joulun satumaailmaan. Tonttukylän rauha rikkoutuu, kun urkkijakurkkijatonttu huomaa, että hänen laukustaan on kadonnut nippu toivomuskirjeitä. Siitä alkaa tonttutyttö Rosmariinin uusi seikkailu. Kirjan on kuvittanut Olga Badulina ja se ilmestyy syyskuussa 2023.

Daga Ulvin kirjoittama ja kuvittama Karhu – Metsän kultainen omena on toinen osa Suomen suurpedoista kertovassa kirjasarjassa. Kuinka karhut viestivät keskenään? Miten karhunpentu oppii itsenäiseksi karhuksi? Karhu ilmestyy syyskuussa 2023.





Monipuolinen ja runsas valikoima selkokirjallisuutta

Tuija Takalan Alusta loppuun on kokoelma selkorunoja, joissa tunteet vaihtelevat ilosta suruun, hetken havainnoista muistoihin. Lukemista tukevat kysymykset runoista. Niiden avulla voi pohtia runoon liittyviä teemoja tai kokemuksia. Teos ilmestyy elokuussa 2023.

Tapani Baggen lasten hauska ja jännittävä selkodekkari Pikkuvelivaras on jatkoa Polkupyörävarkaat-kirjalle. Elsan etsivätoimisto saa nyt ensimmäisen asiakkaansa. Kirjan on kuvittanut Anne Muhonen ja se ilmestyy syyskuussa 2023.

Salaperäisiä tarinoita on Satu Leiskon toimittama kokoelma selkonovelleja, joissa seikkailevat suomalaisen kansanperinteen olennot. Novelleja ovat kirjoittaneet Satu Leisko, J. S. Meresmaa, Anne Leinonen, Jasu Rinneoja, Tuomas Kilpi, SannaLeena Knuuttila, Riikka Tuohimetsä, Silja Vuorikuru ja Mirjami Häkkinen. Kirjan on kuvittanut Nora Niemispelto ja se ilmestyy elokuussa 2023.

Kirjailija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija Anne Muhosen Pikapiirros mun elämästä on selkokielinen säeromaani. Se kertoo lahjakkaasta 15-vuotiaasta Eerosta, joka on saanut postissa kuvataidekoulun päätöksen. Eero ei uskalla avata kirjettä. Kirja jatkaa Älä unohda minua -sarjakuvaromaanin tarinaa. Se ilmestyy elokuussa 2023.

Riikka Tuohimetsä on selkomukauttanut Tuutikki Tolosen nuortenromaanin Agnes ja unien avain. Agnes on juuri muuttanut uuteen kaupunkiin. Se on tylsä paikka, ihan erilainen kuin pääkaupunki. Kummallinen tapahtumasarja muuttaa kuitenkin pian Agnesin elämän jännittävämmäksi kuin koskaan. Teos ilmestyy elokuussa 2023.

Hanna Männikkölahti on selkomukauttanut Eve Hietamiehen Numeroruuhka-romaanin. Antti Pasanen pärjää hyvin Paavo-poikansa kanssa, mutta nyt on edessä uusi rooli oman isänsä hoitajana. Lisäksi Antin työpaikalla on yt-neuvottelut, koira karkaa, ja tyttöystävä haluaa tauon. Miten Antti selviää? Teos on itsenäinen jatko-osa Yösyötölle, Tarhapäivälle ja Hammaskeijulle. Kirjan on kuvittanut Ina Majaniemi ja se ilmestyy heinäkuussa 2023.

Riikka Tuohimetsä on selkomukauttanut Nadja Sumasen Sade on kaikille sama -novellikokoelman. Novelleissa kohdataan nuoria eri lähtökohdista ja eletään täysillä. Tunteet roihuavat iloa, ärtymystä, surua ja kateutta. Teos ilmestyy heinäkuussa 2023.

Pertti Rajalan selkomukauttama Jules Vernen klassikkoromaani Salaperäinen saari ( L’Île mystérieuse, 1875) kertoo viidestä haaksirikkoisesta ja heidän elämästään autiolla saarella. Teos jatkaa Sukelluslaivalla maapallon ympäri -romaanin tarinaa. Teos ilmestyy elokuussa 2023.

Louisa M. Alcottin Pikku naisia (Little Women, 1868) kuvaa neljän sisaruksen elämää sisällissodan ajan Yhdysvalloissa. Tytöt etsivät tukea toisistaan ja kasvavat yhdessä aikuisiksi. Kirjan selkomukautuksen on tehnyt Silja Vuorikuru, ja se ilmestyy heinäkuussa 2023.

L. M. Montgomeryn Anna ystävämme on jatkoa Annan nuoruusvuodet -kirjalle. Anna-kirjat ovat ihastuttaneet ihmisiä ympäri maailmaa. Nyt romaaneja voi lukea myös selkokielellä. Mukautuksen on tehnyt Anniina Salin, ja romaani ilmestyy elokuussa 2023.