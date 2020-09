Avoimen lähdekoodin työkaluilla parempia päätöksiä

Työkaluja päätöksenteon tukemiseen on kehittänyt Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan teollisen optimoinnin professori Kaisa Miettinen ryhmineen. Ne on tarkoitettu ristiriitaisten tavoitteiden samanaikaiseen optimointiin. Tällainen monitavoiteoptimointi on käytännössä parhaan mahdollisen kompromissin etsimistä.

Professori Kaisa Miettinen (kuva: Petteri Kivimäki)

Tutkimusryhmä julkaisi uuden version avoimen lähdekoodin ohjelmistokehikko DESDEOsta. DESDEO auttaa tekemään parempia päätöksiä, kun ristiriitaisia tavoitteita voidaan huomioida samanaikaisesti ja löytää niiden välillä paras tasapaino. DESDEO on tarkoitettu menetelmien kehittäjille, ongelmien ratkaisijoille eli päätöksentekijöille ja opiskeluun. Se soveltuu sekä data- että mallipohjaiseen päätöksentekoon eli ongelman lähtökohtana on joko dataa tai esimerkiksi simulointimalleja. DESDEO toimii myös laskennallisesti vaativille ongelmille. Tutkimuksessa hyödynnetään muun muassa koneoppimisen menetelmiä. – Olemme käyttäneet kehitettyjä menetelmiä muun muassa yrityksen inventaariohallintaongelmaan ja polven nivelrikon kuntoutukseen liittyvään päätöksentekoon, kuvailee tutkimusryhmän johtaja, optimoinnin professori Kaisa Miettinen. DESDEOssa on avoimena lähdekoodina erilaisia päätöksenteon työkaluja, joita voidaan soveltaa ja laajentaa monipuolisesti. Työkalujen avulla päätöksentekijä voi tehdä parempia päätöksiä, kun hän voi huomioida erilaisia tavoitteita samanaikaisesti sekä oppia ilmiöstä. Usein päätöksen hyvyyttä määrittelevät eri näkökulmat ja niitä päätöksentekijä voi nyt tuetusti tarkastella samanaikaisesti. Työkalut ovat myös vuorovaikutteisia eli päätöksentekijän asiantuntemus ja osaaminen täydentävät datan ja mallin ymmärrystä ongelmasta. Työkalut tukevat päätöksentekijää löytämään hänen tarpeitaan parhaiten vastaavan tasapainon ristiriitaisten tavoitteiden väliltä. DESDEOn suurimpia vahvuuksia on sen avoimuus eli se on monipuolisesti saavutettavissa ja muokattavissa. Maailmassa ei ole ollut aiemmin avoimesti saatavilla olevia vuorovaikutteisia ohjelmistoja ja isoksi ongelmaksi muodostui muun muassa kenelle koodeja saa luovuttaa. Lisäksi DESDEOssa on mukana yhden menetelmän sijaan useita eri tyyppisiä, myös populaatiopohjaisia, menetelmiä. – Olemme kehittäneet erilaisia vuorovaikutteisia työkaluja, joissa päätöksentekijä voi ohjata omilla preferensseillä parhaan kompromissin etsintää. Tämän vuoksi menetelmäkehityksen lisäksi tulevaisuudessa satsataan käyttöliittymiin ja visualisointeihin, Miettinen visioi. – Kehitämme uusia menetelmiä, visualisointeja ratkaisujen vertailuun, käyttöliittymiä, keinoja käsitellä epävarmuutta päätöksissä ja työ jatkuu – teemme yhteistyötä myös ulkomaisten kollegojen kanssa ja sovellamme kehikon menetelmiä erilaisiin sovellusongelmiin, Miettinen jatkaa.

