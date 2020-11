BDO Global Tax Outlook 2020: Verotuksen maailma on muuttumassa

Verotuksesta on tullut koronapandemian aikana yksi tärkeimmistä yritysten ja yksityishenkilöiden tukimekanismeista.

Verojohtajat kautta maailman kohtaavat ennennäkemättömiä muutoksia reagoidessaan yrityksiinsä kohdistuviin sisäisiin ja ulkoisiin paineisiin.



Covid-19 -kriisin, tekniikan kehityksen ja verotuksen digitalisaation, veroviranomaisten vaatimusten sekä nopeasti etenevien kansainvälisten ja kansallisten verouudistusten myötä yritykset kohtaavat paljon verotukseen liittyviä haasteita. Verotuksesta on tullut koronakriisin aikana yksi tärkeimmistä yritysten ja yksityishenkilöiden tukimekanismeista.



BDO:n Global Tax Outlook 2020 -tutkimuksesta selviää, kuinka verotuksen merkitys yritysten strategisessa päätöksenteossa on kasvanut merkittävästi kaikkialla maailmassa. Tutkimusraportista käy ilmi myös, kuinka keskeinen rooli verotuksella on sekä yritysten että hallitusten laskelmissa kriisin ratkaisemiseksi.



Globaalin BDO:n verojohtaja Robert Aziz kertoo haastattelussaan Global Tax Outlook 2020 -tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista sekä verotuksen roolista COVID-19 -kriisiin aikana. Tutkimuksen havaintojen mukaan vero- ja yritysjohtajat maailmanlaajuisesti kamppailevat samanlaisten haasteiden kanssa, mutta niiden vaikutus, samoin kuin organisaatioiden reaktiot vaihtelevat alueittain yrityksen koon ja tyypin mukaan. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä viisi yleistä havaintoa:

Organisaatiot pitävät jatkuvaa muutosta kansainvälisessä verotuksessa suurena epävarmuustekijänä. Miltei 70 % vastaajista pitää ajan tasalla pysymistä uuden verolainsäädännön ja sääntelyn suhteen tärkeimpänä prioriteettinaan.

Vaatimustenmukainen toiminta, monimutkaisten veroasioiden hoidon kustannukset sekä verouudistuksiin ja uusiin säädöksiin sopeutuminen vievät entistä enemmän niin verojohtajien kuin hallitusten jäsentenkin työaikaa. Vastaajista 60% kokee vaatimusten täyttämisen suurimmaksi haasteeksi, kun taas 40 % kertoo hallituksen tai ylimmän operatiivisen johdon käyttävän aiempaa enemmän aikaa vaatimusten täyttämiseen ja suunnitteluun.

Verotus integroituu entistä enemmän liiketoimintaan ja lähemmäs yrityksen strategisen päätöksenteon ydintä. 40 % vastaajista kertoo muuttaneensa lähestymistapaansa verojen ja veroriskien hallinnan suhteen. 43 % uskoo verotuksen olevan täysin integroitunut organisaationsa liiketoimintaan seuraavien kahden vuoden aikana. 36 % vastaajayrityksistä hallitsee veroriskejä ennakoivasti, mutta verotus ei ole vielä täysin sulautunut osaksi liiketoimintaa.

Kokonaisverorasitus on yhä useammalle tuttu käsite.

Veroteknologia on keskeinen tekijä sääntöjenmukaisuuden tehokkaammassa hallinnassa ja lisäarvon tuottamisessa. Tämä ei ilmene välttämättä suurten infrastruktuuripanosten kautta, vaan pienempien toimenpiteiden avulla. 20 % vastaajista kertoi, että heillä on dokumentoitu veroteknologiastrategia ja 27 % on harkinnut strategian dokumentointia, mutta ei ole vielä tehnyt sitä.

Suomen BDO:n vero- ja lakipalveluiden johtaja, partner Harri Huikuri kiteyttää havaintoja:

”Veroasioiden hoito oikea-aikaisesti ja tehokkaasti on noussut yhdeksi merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista globaaleille toimijoille. Jatkuvat lainsäädäntömuutokset ja paikalliset tulkinnat kansallisessa sekä kansainvälisessä verosääntelyssä aiheuttavat suuren määrän epävarmuutta globaalissa verokentässä toimiville yrityksille. Veroasioiden monimutkaistuessa ne ovat nousseet kasvavassa määrin myös yritysten hallitusten agendalle. Kokonaisverorasitus on yhä useammalle hyvin tuttu käsite, jota pyritään hallinnoimaan erilaisin teknologisin keinoin – paljon uutta ja innovatiivista on vielä tulossa.”

Global Tax Outlook 2020 -raportti on laadittu osana BDO:n tänä vuonna lanseeraamaa globaalia verotutkimusohjelmaa. Raporttia varten on haastateltu maalis-toukokuun aikana 256 talous- ja verojohtajaa yli 50 maasta, mukana myös yrityksiä Suomesta ja muista Pohjoismaista.