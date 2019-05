Below Zero -nykytaidepalkinto jaetaan toisen kerran

Palkinnon arvo on noin 17 000 euroa. Voittaja saa näyttelyn Lontoon Beaconsfield-galleriaan.

Nykytaidepalkinto Below Zero jaetaan nyt toista kertaa. Palkintoa voivat hakea suomalaiset tai Suomessa asuvat taiteilijat, jotka haluavat edetä urallaan kansainvälisesti. Palkinnon jakavat Lontoon Vauxhallissa sijaitseva Beaconsfield-galleria ja Suomen Lontoon-instituutti.

“Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota tämän palkinnon jo toista kertaa. Palkinnon jatkuvuus nostaa sen arvoa ja pyrkimyksemme on vakiinnuttaa sen asema”, sanoo Suomen Lontoon-instituutin johtaja Emilie Gardberg.

Palkinnon arvo on 15 000 puntaa (noin 17 000 euroa), ja siihen sisältyy mentorointi, materiaalit, kuukauden mittainen residenssi Lontoossa ja näyttely Beaconsfield-galleriassa. Palkinnon saaja työstää residenssin ajan näyttelyä galleriaan.

“Below Zero antaa uransa alussa olevalle suomalaistaiteiljalle ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä näyttämään osaamistaan yhdessä maailman kovimmista nykytaiteen keskuksista”, sanoo taide- ja yhteiskuntaohjelman päällikkö Jaakko Nousiainen Suomen Lontoon-instituutista.

Palkinnon saajan päättää tuomaristo, johon kuuluvat kuraattori Hannele Tilles, Beaconsfield-gallerian ja Suomen Lontoon-instituutin edustajat. Lisäksi tänä vuonna vierailevana tuomariston jäsenenä on kuraattori Taru Elfving.

“Odotamme innokkaina, että pääsemme jatkamaan tätä menestyksekästä projektia. Meitä ilahduttaa tuleva yhteistyö Below Zero -kumppaneidemme sekä Taru Elfvingin kanssa yhteisten eettisten arvojemme pohjalta,” sanoo Beaconsfield-gallerian johtaja Naomi Siderfin.

Below Zero -palkinnon hakuaika aukeaa 10.5. Haun teemana on ‘Resilient Futures’.

Ensimmäisen Below Zero -palkinnon sai vuonna 2017 taiteilija Jonna Kina.