BESSin Ram pam pam teki kaikkien aikojen radioennätyksen ollen pisimpään yhtäjaksoisesti radiolistan ykkösenä

Viime viikon (viikko 35) Suomen Virallisen Listan radiosoiton ykköstila sinetöi ennätyksen Ram pam pamille ja vei BESSin kappaleen ohi edellisen ennätyksen, jota piti hallussaan Elastinen biisillään Epäröimättä hetkeekään (feat. Jenni Vartiainen).

BESSin sekä lauluntekijä ja tuottaja Jonas Olssonin ja muusikko-lauluntekijä Tomi Saarion tekemä biisi on varsinainen kesäbiisi, sillä se on pitänyt radiolistojen ykkössijaa hallussaan yhtäjaksoisesti huhtikuun viimeiseltä viikolta lähtien. Jo heti ensimmäisellä viikolla tammikuun UMK-julkistuksen jälkeen kappale kiipesi Suomen Virallisen radiolistan sijalle 24.

Ram pam pam on myös saanut viisi kertaa peräkkäin RadioMedian myöntämän Kuukauden radiobiisi -palkinnon, joka myönnetään kuukausittain eniten suomalaisia tavoittaneelle radiokappaleelle. Kaikkia suomalaisia radiokanavia mittaavan Radiomonitorin tilastojen mukaan Ram pam pam tavoitti elokuussa suomalaisia 24,48 miljoonaa kertaa. Huhtikuusta elokuuhun biisin tavoittavuus oli yhteensä n. 110 miljoonaa.

"Jumalaude tää on niin käsittämätön juttu, että en edes tiedä mistä aloittaa, vetää nöyräksi ja sanattomaksi”, BESS kommentoi. ”Kiitos jokaiselle kuuntelijalle ja faneille ja kaikille, ketkä on käyneet keikoilla. Kiitos mun koko tiimille ja erityisesti Jonas ja Tomi, teidän kanssanne oli hauskaa ja inspiroivaa tehdä yhteistyötä. Kun me kolme oltiin studiossa yhdessä, niin ilmassa oli selvästi taikaa. Vau. Samppanjat kylmään ja yölennolla Pariisiin!"

Suoratoistomaailmassa radiolla ja TV:llä on edelleen vahva rooli uuden musiikin esille tuomisessa ja hittien teossa. UMK:n kaltainen formaatti yhdistettynä radioon tuo huimat mahdollisuudet artisteille kotimaassa.

”Ram pam pam on erinomainen esimerkki siitä miten radio ja TV voivat luoda koko kansan hittejä”, kommentoi Mikko Koivusipilä, Nelonen Median musiikkijohtaja. ”Isoja hittibiisejä syntyy koko ajan vähemmän musiikin kuuntelun siiloutuessa pienempiin heimoihin. Niiden synnyssä radion merkitys on edelleen todella iso, UMK:n kaltaista koko kansan hittikonetta unohtamatta”.

Lukuisista kulta- ja platinahiteistään tunnettu BESS on helsinkiläinen pop-artisti, joka yhdistelee musiikissaan elektronista poppia ja housea. BESSin tunnistettava rouhea lauluääni on tullut tutuksi Ram pam pam -hitin lisäksi kolminkertaista platinaa striimanneesta singlestä Tempo, jolla artisti nousi vuonna 2017 suuren yleisön tietoisuuteen. Laulajan muita hittejä ovat muun muassa platinaa striimanneet kappaleet Aja sekä kesällä 2021 julkaistu Viisi kesää. Lisäksi BESSiä on kuultu suomalaisissa tosi-tv-ohjelmissa, kuten Temptation Islandissa ja Bachelor Suomessa, ja fiittaamassa muun muassa Antti Tuiskun, Mikael Gabrielin, Raappanan ja Keko Salatan kappaleilla.

IFPIn julkaisema Suomen Virallinen Lista on viikoittain julkaistava listaus Suomen myydyimmistä äänitteistä ja suoratoistopalveluiden kuunnelluimmasta sisällöstä. Listoja julkaistaan albumeista (TOP 50), singleistä (TOP 20), fyysisistä albumeista (TOP 10) sekä radiosoitosta (TOP 100).



Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,5 miljoonaa suomalaista.

www.radiomedia.fi