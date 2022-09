Bevenic Group Oy ostaa Oplatek Group Oy:n liiketoiminnan

Bevenic Group tarjoaa asiakkailleen laadukasta ja innovatiivista suunnittelua ja sopimusvalmistusta. Bevenic Groupin yritykset – Bevenic Heatterm Oy, Bevenic Elektropoint Oy, Bevenic Combinent Oy ja Bevenic Avatron Oy – toimittavat asiakaskohtaisia tuotteita ja palveluita monille erilaisille teollisuudenaloille luotettavasti ja joustavasti.

Ryhmän liikevaihto on noin 25 M€, henkilökunnan lukumäärä 100 ja toimintaa viidellä paikkakunnalla: Loviisa, Porvoo,Vantaa, Hollola ja Kuopio.

www.bevenicgroup.com

Oplatek Group Oy suunnittelee ja valmistaa vaativia, teollisuudessa käytettäviä optisia, kuituoptisia ja optomekaanisia tuotteita. Oplatek tarjoaa asiakkailleen monipuolisia palveluja tuotekehityksestä testaukseen, tuotantoon ja laadunhallintaan. Yrityksellä on vuosittain yli 100 tyytyväistä asiakasta muun muassa mittalaite- ja laservalmistuksen aloilla. Yhtiön liikevaihdosta lähes 50 prosenttia tulee suorasta viennistä ja 90 prosenttia päätyy asiakkaiden kautta kansainvälisille markkinoille. Oplatek on Suomen johtava toimija ja Skandinavian johtavia teollisuusoptiikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöitä. Yhtiö on Suomen ainoa kaupallinen toimija, jolla on kyky valmistaa valokuitua teollisuusmittakaavassa.

www.oplatek.com