Billebeinon eksklusiivinen aurinkolasimallisto myyntiin tänään

Kotimainen vaate- ja asustemerkki Billebeino julkaisee oman aurinkolasimalliston. Eksklusiivinen mallisto tulee myyntiin tänään Silmäasemille yli 100 liikkeeseen ympäri Suomen. Laseja on myynnissä rajattu määrä.

Entisen ammattilaisjääkiekkoilija ja NHL-pelaaja Ville Leinon vuonna 2014 perustama vaatemerkki kasvattaa aurinkolasimalliston kautta tarjontaansa vahvasti myös asustepuolelle.



”Aurinkolasit ovat maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä ja tyylikkäimmistä asusteista, joten tämä on ollut innostava haaste. Olen tyytyväinen, kuinka hyvin brändimme fiilis välittyy malliston designissa, mikä on noinkin klassisessa tuotteessa kuin aurinkolasit aika vaikeaa. Punainen yksityiskohta sangassa on varioitu logostamme, ja se kantaa hienosti läpi malliston. Näiden tuotteiden kanssa tuntuu luontevalta suunnata myös kansainvälisille markkinoille”, Ville Leino kertoo.



Mallistoon kuuluu 15 unisex-mallia, joiden ovh-hinnat ovat 129-199 euroa. Lasit on mahdollista saada omilla vahvuuksilla. Kuljetusta ja säilytystä varten laseille on kotelon sijaan suunniteltu Billebeinon hupparikankaasta tehty tyylikäs suojapussi, jonka voi kiinnittää esimerkiksi vyöhön.

