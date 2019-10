BlackRock nimittää Christian Hyldahlin Pohjoismaiden alueen johtajaksi

BlackRock on nimittänyt Christian Hyldahlin Pohjoismaiden alueen johtajaksi. Hän aloittaa BlackRockissa 21.10.2019.

Christian siirtyy tehtävään Tanskan suurimmasta eläkerahastosta ATP:sta, jonka toimitusjohtaja hän oli. Hänen miltei 20 vuoden mittainen uransa tätä ennen sisältää useita johtotehtäviä Nordeassa, muu muassa Nordea Asset Managementin sijoitusjohtajana ja toimitusjohtajana. Hän aloitti uransa vuonna 1990 joukkolaina-analyytikkona tanskalaisessa Unibankissa, joka fuusioitiin Nordeaan vuonna 2000.

BlackRockin EMEA-alueen liiketoimintaa johtava Rachel Lord kommentoi: ”Toivotamme Christian Hyldahlin lämpimästi tervetulleeksi BlackRockiin. Asiakkaat ja muut sidosryhmät Pohjoismaissa ja koko Euroopassa arvostavat häntä suuresti. Hän tuo mukanaan syvällistä alan tietämystä ja asiantuntemusta, ja hän on erityisen kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta, joka on ensisijaisen tärkeää asiakkaillemme. Meillä on vakiintunut asiakaskunta ja houkuttelevia orgaanisen kasvun mahdollisuuksia tällä alueella seuraavan viiden vuoden aikana, joten Christian nimitys tulee innostavaan aikaan BlackRockin asiakkaille ja liiketoiminnalle.”

Christian Hyldahl kommentoi: “Olen viimeisen 10 kuukauden aikana harkinnut tarkkaan seuraavaa liikettäni, ja olen innoissani tullessani BlackRockiin, jolla on vaikuttavuutta globaalisti ja joka on selvästi alansa johtaja. Odotan pääsyä BlackRockin tiimiin ja yhteistyöhön yhtiön asiakkaiden kanssa Pohjoismaissa.”

Heinäkuusta 2017 sekä Pohjoismaiden alueen johtajana että Pohjoismaiden institutionaalisen liiketoiminnan johtajana toiminut Lena Lundholm-Micko jatkaa institutionaalisen liiketoiminnan vetäjänä Pohjoismaissa. Hän keskittyy BlackRockin suurimpiin asiakkaisiin näillä tärkeillä markkinoilla ja – tiiviissä yhteistyössä Christianin kanssa – varmistaa, että optimoimme BlackRockin valmiudet laidasta laitaan palvellaksemme institutionaalisia asiakkaitamme alueella mahdollisimman hyvin.

BlackRockilla on noin 40 työntekijää Tukholman- ja Kööpenhaminan-toimistoissa. Laajan asiakasliiketoiminnan lisäksi BlackRockin pohjoismaiseen liiketoimintaan kuuluu myös kasvava joukko sijoituksia kiinteistöihin ja uusiutuvaan energiaan. Näitä hallinnoidaan Tukholmasta ja Kööpenhaminasta käsin.