BlackRock Real Assets ostaa toimistorakennuksen Helsingissä

BlackRock Real Assets ja Institutional Investment Partners (2IP) ovat ostaneet AXA IM – Real Assetsin hallinnoimalta rahastolta toimistorakennuksen Helsingissä.

Kauppa on ensimmäinen saksalaisen vakuutusyhtiön puolesta tehty kiinteistösijoitus. Se toteutettiin osana sijoittajan puolesta globaalisti hallinnoitavia sijoituksia (managed account) 2IP:n saksalaisella alustalla. Kauppa on jatkoa BlackRockin lisääntyneelle sijoitustoiminnalle Pohjoismaissa.

Toimistorakennus sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa. Sen vuokrattava pinta-ala on 12 360 neliömetriä. Porkkalankatu 5:ssa sijaitseva kuusikerroksinen rakennus on rakennettu vuonna 1984 ja remontoitu vuonna 2012. Kiinteistössä on viisi vuokralaista.

Ruoholahti on yksi Helsingin tärkeimmistä toimistokeskittymistä. Hyvien liikenneyhteyksien ja kehittyneen infrastruktuurin ansiosta yritysten pääkonttorit ja suuret vuokralaiset suosivat aluetta.

BlackRock osti kiinteistön pitkäaikaiseksi sijoitukseksi noudattaen asiakkaan toimeksiantoa, jonka mukaisesti ostettavaksi etsitään kaikentyyppisiä laadukkaita, tuloja tuottavia ydinkiinteistöjä vahvoilla markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasian kehittyneillä markkinoilla.

Victor Persson, Vice President, BlackRock Real Assets, sanoo: “Olemme iloisia tulostamme Suomen kiinteistömarkkinoille ja pohjoismaisen jalansijamme kasvattamisesta. Uskomme, että Suomen markkinoilta voimme saada tasaista tuloa ja että siellä on hyviä mahdollisuuksia tehdä lisäsijoituksia tulevaisuudessa. Jatkamme innokkaasti vahvan globaalin ydinkiinteistösalkun rakentamista saksalaisen asiakkaamme puolesta.

BlackRock toimi sijoitus- ja salkunhallinnan neuvonantajana rahastolle. 2IP tarjoaa salkunhoito ja hallinnointipalveluita.

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

BlackRock Real Assets acquires office building in Helsinki

September 2018:BlackRock Real Assets and Institutional Investment Partners (2IP) have acquired an office building in Helsinki, Finland from a fund managed by AXA IM Real Assets. This acquisition represents the first real estate equity investment completed on behalf a German insurance company and was completed as part of a global separate managed account on Institutional Investment Partners’ German platform. It is a continuation of BlackRock’s increased investment activities in the Nordic countries.

The office building is located in the Ruoholahti area of Helsinki, and it has a gross leasable area of 12,360 square metres. Built in 1984 and refurbished in 2012, the Porkkalankatu 5 building accommodates five tenants on six floors.

Ruoholahti is one of the strongest office submarkets in Helsinki. With excellent connectivity and infrastructure, it is a preferred area for corporate headquarters and large occupiers.

BlackRock acquired the building as a long-term hold to meet the client’s mandate of acquiring high-quality, income producing, core real estate located across all sectors in strong markets in Europe, North America and Developed Asia.

Victor Persson, Vice President, BlackRock Real Assets, commented: “We are pleased to grow our Nordic footprint and establish our presence in the Finnish property market, which we believe has potential for producing steady income and providing us with good opportunities for further investments in the future. We look forward to continuing to build a strong and robust global core real estate portfolio on behalf of our German client.”

BlackRock acted as investment and portfolio management advisor to the fund while 2IP provides fund management and administration services.

