BlackRock Real Assets ostaa Tullihallituksen talon Helsingissä

BlackRock Real Assets on ostanut historiallisesti arvokkaan toimistorakennuksen Helsingistä tiimin hallinnoiman rahaston puolesta. Kauppa on BlackRock Real Assetsin toinen sijoitus Helsingin toimistomarkkinoilla ja jatkoa BlackRockin kasvaneelle sijoitustoiminnalle Pohjoismaissa.

Tyhjillään oleva toimistorakennus sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa kolmessa osoitteessa: Erottajankatu 2, Uudenmaankatu 1–5 ja Yrjönkatu 5. Rakennuksen vuokrattava pinta-ala on 9 632 neliömetriä. Kiinteistön omisti aiemmin Suomen valtio, ja siinä on toiminut valtion virastoja – se tunnetaan yleisesti Tullihallituksen talona.

BlackRockin tavoitteena on herättää tämä suojeltu uusrenessanssityylinen rakennus taas henkiin ja kehittää siitä ainutlaatuinen ja erittäin laadukas kohde, jossa modernit ja toimivat toimistotilat sulautuvat rakennuksen historialliseen ympäristöön. Rakennuksen rakenteeseen tuovat näyttävyyttä koristeellinen julkisivu ja 4 metriä korkeat huoneet. Uusi usealle vuokralaiselle soveltuva pohjasuunnitelma ja laadukas varustelu lisäävät rakennuksen toiminnallisuutta ja luovat ainutlaatuista modernin toimistotilan tunnelmaa.

Thomas Mueller, Managing Director, BlackRock Real Assets, sanoo:“Kauppa noudattaa strategiaamme: Sijoitamme toimistorakennuksiin, joiden sijainti on hyvä ja joiden arvoa voimme kasvattaa. Sijoitamme markkinoilla, joilla tapahtuu myönteisiä rakenteellisia muutoksia ja joiden vuokrauksen fundamentit ovat vahvat. Hankinta antaa meille mahdollisuuden kasvattaa rahaston jalansijaa Pohjoismaissa, joissa makrotalous- ja demografiset tekijät ovat vahvat ja jotka ovat vakaita yhteiskuntia.”

Victor Persson, Vice President, BlackRock Real Assets, sanoo: “Olemme tyytyväisiä toiseen kiinteistösijoitukseemme Helsingin toimistomarkkinoilla lyhyen ajan sisällä. Helsingissä markkinoita vie eteenpäin makrotalouden hyvä kehitys ja hyvien toimistotilojen vahva kysyntä. Odotamme innostuneina yhteistyötä Trevianin ja Helsingin kaupungin kanssa muuttaessamme tämän historiallisesti arvokkaan rakennuksen moderniksi ja laadukkaaksi toimistotilaksi tinkimättä rakennuksen historiallisista arvoista.”

BlackRock Real Assetsin neuvonantajana kaupassa toimi Trevian Asset Management, joka toimii jatkossa tämän sijoituksen BlackRockin paikallisena neuvonantajana Suomessa.

BlackRock julkisti ensimmäisen kiinteistökauppansa Suomessa syyskuussa. Silloin oston kohteena oli toimistorakennus Ruoholahdessa Helsingissä.

BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 300 miljardin dollarin varoja (30.6.2018). Lisätietoja: www.blackrock.com

BlackRock Real Assets

Maailman dynaamisilla ja monitahoisilla sijoitusmarkkinoilla autamme asiakkaitamme sijoittamaan reaaliomaisuuteen, mikä voi auttaa heitä saavuttamaan sijoitustavoitteensa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman huolella määritettyjä tuottohakuisia strategioita koko riski–tuotto-skaalalta.

Eri toimialoihin erikoistuneista asiantuntijoista koostuvat tiimimme sijoittavat globaalisti ja tuntevat paikalliset markkinat syvällisesti. Tiimeillä on vuosikymmenten kokemus, ne tuntevat tarkkaan eri toimialat ja maantieteelliset alueet ja ovat luoneet vahvat yhteistyöverkot vuosien saatossa. BlackRockin riskienhallintakulttuuri, tiedon jakaminen ja sijoitusmetodit erottavat meidät muista ja tukevat kaikkea toimintaamme.

BlackRock Real Assetsissa työskentelee yli 360 ammattilaista 25 toimistossa. Se hallinnoi yli 41 miljardin dollarin asiakasvaroja (30.6.2018). BlackRock Real Assets toimii asiakkaidensa kumppanina ja tarjoaa kunkin salkun tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, jotka kootaan muun muassa tulo-, kasvu-, likviditeettitavoitteiden mukaan.

BlackRock Real Assets buys landmark building in Helsinki

Helsinki, 11 October 2018: BlackRock Real Assets has acquired a historically valuable office building in Helsinki, Finland, for a fund run by the team. The acquisition represents BlackRock Real Asset’s second investment in the Helsinki office market, and it is a continuation of BlackRock’s increased investment activities in the Nordic countries.

The vacant office building is located in the central business district of Helsinki, abutting on three streets: Erottajankatu, Uudenmaankatu and Yrjönkatu. The building, with a gross leasable area of 9,632 square metres, was formerly owned by the Finnish state and served as the office premises for government agencies.

BlackRock’s ambition is to bring the listed Renaissance Revival building back to life and to create a unique grade A property, which combines modern, functional office space with the property’s historic features. The existing architectural structure of the building provides a sense of magnificense with its intricate façade and 4-metre high ceilings, while the new multi-let layout and high-quality amenities will add function and create a feeling of exclusivity befitting a modern office building.

Thomas Mueller, Managing Director, BlackRock Real Assets: “The acquisition of the building is in line with our strategy to invest in well-located office properties with value creation potential in markets undergoing positive structural change and with strong occupier fundamentals. This acquisition is an opportunity to further increase the fund’s Nordic footprint, a region characterized by strong macro and demographic fundamentals as well as a high level of stability.”

Victor Persson, Vice President, BlackRock Real Assets, commented: “We are pleased to be making our second investment in the Helsinki office market in a short time frame, a market driven by improved macroeconomics and strong tenant demand for good office space. We look forward to working with Trevian and the City of Helsinki to transform this historically valuable building into modern high-quality office space without compromising its heritage.”

BlackRock Real Assets was advised by Trevian Asset Management in this transaction, who will be BlackRock’s local advisor with regards to this investment in Finland.

BlackRock announced its first property acquisition in Finland – an office building in Ruoholahti, Helsinki – in September.

BlackRock helps investors build better financial futures. As a fiduciary to our clients, we provide the investment and technology solutions they need when planning for their most important goals. As of June 30, 2018, the firm managed approximately US $6.3 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com

In today’s dynamic and complex global investing market, we seek to help our clients’ access real assets that could help meet their investment goals by providing a distinct range of well defined, outcome orientated strategies, along the investment risk - return spectrum.

Our dedicated teams of industry and sector specialists deliver global reach, with deep local expertise. They have decades of relevant experience, are deeply embedded in their operating industries by sector and geography and have developed strong partnership networks over time. BlackRock’s culture of risk management, knowledge sharing and investment discipline sets us apart and underpins all that we do. With over 360 professionals in 25 offices managing over US $41bn in client commitments as of 30 June 2018, BlackRock Real Assets partners with clients to provide solutions tailored to individual portfolio needs such as income, growth, liquid or balanced real assets outcomes.

