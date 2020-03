BlackRockin selvitys: Institutionaaliset sijoittajat odottavat epävarmuutta markkinoilla vuonna 2020

Vastuullisuuden ja yksityisten markkinoiden painottaminen sijoituksissa jatkuu

BlackRockin globaalin instituutioasiakasselvityksen mukaan institutionaalisten sijoittajien suurimmat huolenaiheet vuonna 2020 ovat taloussuhdanteen mahdollinen kääntyminen, alenevat korot ja geopoliittinen epävakaus. Matalien korkojen, talouskasvun hidastumisen riskin ja kasvavien geopoliittisten jännitteiden ympäristössä sijoittajat pitävät yksityisiä markkinoita heille tällä hetkellä parhaiten sopivana omaisuusluokkana. Instituutiosijoittajat huomioivat kaikissa sijoituksissaan yhä enemmän ympäristöön, sosiaaliseen ja hallinnolliseen vastuuseen (ESG) liittyvät tekijät sijoitusprosessissaan. Viimeaikaiset tapahtumat korostavat näiden pitkän aikavälin trendien merkitystä, sillä makrotalouteen ja sijoittamiseen liittyvät riskit kehittyvät nopeasti.

Nämä ovat BlackRockin vuosittain institutionaalisten asiakkaidensa parissa tekemän globaalin selvityksen pääteemat. Selvitykseen osallistui 271 institutionaalista asiakasta, joiden globaalisti hallinnoimat varat ovat yli 9 800 miljardia dollaria.

Yksityiset markkinat edelleen suosiossa

Selvityksen tulokset osoittavat siirtymisen julkisilta markkinoilta yksityisille markkinoille jatkuvan, mikä toistaa viimevuotisen selvityksen tuloksia. Yli puolet (55 %) vastaajista sanoi aikovansa lisätä sijoituksia reaaliomaisuuteen (real assets). Heistä 49 % suunnittelee kasvattavansa sijoituksia kiinteistöihin ja 46 % pääomasijoituksiin. Globaalisti private credit -lainat säilyttävät asemansa korkosalkkujen ytimessä kuluvan vuoden aikana, sillä yli puolet (53 %) globaaliin selvitykseen osallistuneista vastaajista aikoo lisätä sijoituksia niihin.

Yksityisille markkinoille sijoittamisen haasteina neljäsosa (24 %) vastaajista pitää houkuttelevien arvostusten puutetta. Vain 15 % vastaajista sanoi, ettei heillä ole ongelmia yksityiselle markkinoille sijoittamisessa.

BlackRockin asiakasjohtaja Mark McCombe sanoo: “Sijoittamisen tuloksia parantaa asiakkaiden sijoitusten ymmärtäminen kokonaisuutena sekä heidän sijoitustensa nykyisen allokaation ja pitkän aikavälin tavoitteiden välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen. Selvityksen tulokset osoittavat, että asiakkaat haluavat rakentaa salkkujensa kestävyyttä lisäämällä salkkuihinsa vähäisen korrelaation sijoituksia. Tämä lähestymistapa voi auttaa saavuttamaan hyviä tuottoja pitkällä aikavälillä, ja se voi suojata koronaviruksen leviämisen kaltaisilta osakemarkkinashokeilta.”

Vastuullinen sijoittaminen on yleistä ja sen suosio kasvaa edelleen

Vastuullinen sijoittaminen (ESG) on nykyisin valtavirtaa ja näyttää kasvavan edelleen. Globaalisti 66 % asiakkaista sanoi jo sisällyttäneensä ESG-näkökulmat sijoitusprosessiinsa. Kaksi viidesosaa (38 %) niistä, jotka eivät vielä sovella ESG-tekijöitä sijoittamisessa, sanoi selvittävänsä tapoja ottaa ne käyttöön.

EMEA-alueella lähes kaikki (91 %) vastaajat hyödyntävät ESG-tekijöitä, kun Yhdysvalloissa ja Kanadassa vain vähän alle puolet (46 %) tekee niin. Niistä sijoittajista, jotka eivät vielä käytä ESG-tekijöitä sijoitusprosessissaan, 32 % mainitsi syyksi epäilyt tuottojen heikkenemisestä ja 20 % riittävän osaamisen puutteen.

“Kun instituutiot tulevat tietoisiksi kasvavista vastuullisuusriskeistä, erityisesti ilmaston muutoksesta, ja niiden vaikutuksista sijoitusten tuottoihin, uskomme sen kiihdyttävän edelleen sijoitusten painotuksen muutoksia tulevina vuosina, ” Mark McCombe sanoo.

Lisätietoa selvityksestä

BlackRock teki globaalin selvityksen 271 suurimman institutionaalisen sijoittaja-asiakkaansa keskuudessa. Näiden hallinnoimat varat ovat yhteensä yli 9 800 miljardia dollaria. Kysely tehtiin neljän viikon aikana vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Tasapainotusselvityksen tiedot

Kuinka aiotte muuttaa sijoitustenne allokaatioita vuonna 2020? . lisäämme pidämme ennallaan vähennämme Osakkeet 20 % 45 % 35 % Korot 24 % 48 % 28 % Hedge-rahastot 18 % 62 % 20 % Pääomasijoitukset 46 % 44 % 10 % Kiinteistöt 49 % 42 % 9 % Reaaliomaisuus 55 % 41 % 4 % Käteinen 11 % 66 % 23 %

Asiakastyyppi % vastaajista Yksityisen sektorin eläkeyhtiö 32 % Julkisen sektorin eläkeyhtiö 27 % Vakuutusyhtiö 24 % Muu instituutio 17 %

BlackRock

BlackRockin tarkoituksena on auttaa yhä useampia ihmisiä saavuttamaan taloudellista hyvinvointia. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tärkeimpien tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 7 430 miljardin dollarin varoja (31.12.2019). Lisätietoja: www.blackrock.com/corporate

Investors look to navigate market uncertainty in 2020, according to BlackRock’s annual institutional client survey

ESG and private market investing continue to be areas of focus

Global – 27 February 2020 –Entering 2020, institutional investors in BlackRock’s global rebalancing survey stated that their biggest concerns were the possibility of the economic cycle turning, declining global interest rates, and geopolitical instability. When weighing the effects of lower rates with the risks of decreased growth and increased geopolitical tensions, investors see private markets as the asset class most suited to the current environment. And wherever they are investing, institutions increasingly view environmental, social and governance (ESG) factors as critical to their investment processes. Recent events underscore the importance of these long-term trends as investors confront rapidly evolving macroeconomic and investment risks.

These were the dominant themes in BlackRock’s annual Institutional Client Survey, which covered 271 institutional clients, representing over US $9.8 trillion in investible assets globally.

Private markets stay in favour

The survey results point to an ongoing shift from public to private markets that echoes the findings from the previous year. More than half (55%) of respondents stated that they intend to increase allocations to real assets, with 49% planning to boost real estate exposure and 46% looking to raise private equity allocations. On a global scale, private credit will remain a core focus within fixed income portfolios over the next year, with more than half (53%) of global interviewees intending to increase allocations to the sector.

When asked about challenges in allocating capital to private markets, a quarter of respondents (24%) pointed to a lack of attractive valuations, while only 15% said they faced no challenges in deploying capital to private markets.

Mark McCombe, Chief Client Officer at BlackRock, commented: “Understanding clients’ whole portfolios and the interplay between their current asset allocation and long-term goals leads to better investment outcomes. The survey results show that clients are looking to build resilience into their portfolios by increasing their allocations to less correlated exposures. This approach can help deliver robust long-term returns, and it may provide ballast against equity market shocks, such as the one driven by the recent spread of the coronavirus.”

ESG investing is widespread and still growing

ESG investing is now mainstream and looks set for further growth. Globally, 66% of clients stated that they are already including ESG considerations as part of their investment process, while two-fifths (38%) of those not already doing so are exploring ways to embed these factors into their allocations.

In EMEA nearly all (91%) respondents are already implementing ESG, while in the US and Canada just under half (46%) are doing so. Among those that are not currently utilizing ESG considerations in their investment processes, 32% cited concerns about compromised returns and 20% cited a lack of expertise in the field as the restraining factors.

Mark McCombe added “As institutions become aware of growing sustainability-related risks, particularly climate change, and their effects on investment outcomes, we believe this will continue to be a driving force in asset allocation shifts in the years ahead.”

About the survey

BlackRock conducted a global survey of 271 of its largest institutional clients representing over US $9.8 trillion in assets over a four-week period in the fourth quarter of 2019.

Rebalancing survey data

In 2020, how do you anticipate changing your asset allocations to the following? . % increase % unchanged % decrease Equities 20% 45% 35% Fixed Income 24% 48% 28% Hedge Funds 18% 62% 20% Private Equity 46% 44% 10% Real Estate 49% 42% 9% Real Assets 55% 41% 4% Cash 11% 66% 23%

Type of client % of respondents Corporate Pension 32% Public/Government Pension 27% Insurance Company 24% Other Institutional 17%

About BlackRock

BlackRock’s purpose is to help more and more people experience financial well-being. As a fiduciary to investors and a leading provider of financial technology, our clients turn to us for the solutions they need when planning for their most important goals. As of December 31, 2019, the firm managed approximately $7.43 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com/corporate

