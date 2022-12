Bocap myy salkkuyhtiö Eficoden ennätystuotoin

Eficodesta tuli Bocapin sijoitusperiodin aikana Euroopan johtava DevOps-yhtiö ja yksi maailman palkituimmista Atlassian-kumppaneista. Bocapin kasvusijoituksen siivittämänä Eficode on kasvattanut liikevaihtonsa neljässä vuodessa 22 miljoonasta yli 150 miljoonaan euroon japalvelee nykyään asiakkaitaan 10 eri maassa noin 600 ammattilaisen voimin. Eficoden asiakaskuntaan lukeutuu noin 1400 muun asiakkaan ohella esimerkiksi Volvon, P&G:n, Nokian, The Royal Bank of Scotlandin, Osuuspankin, Vodafonen, ABB:n, Koneen, Rovion ja Vestasin kaltaisia kansainvälisiä suuryhtiöitä.

”Bocapilla on ollut kunnia olla osana Eficoden päätähuimaavaa kasvutarinaa ja todistaa, kuinka Eficode on kehittynyt matkallaan suomalaisesta IT-yhtiöstä Euroopan johtavaksi DevOps-toimijaksi. Tiivis yhteistyö Eficoden kunnianhimoisen tiimin kanssa on ollut todella antoisaa, ja sijoitusperiodin alussa luotua globaalia strategiaa on toteutettu erinomaisesti!” kommentoi Bocapin sijoitusjohtaja Vilma Torstila.

”Eficode on jälleen kerran hieno esimerkki yrittäjävetoisesta suomalaisesta menestystarinasta, jossa kansainvälistymistä on vauhditettu konseptillamme. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, mitä tulevaisuus tuo Eficodelle ja sen lahjakkaalle tiimille tullessaan!” toteaa Bocapin perustajaosakas Julianna Borsos.

Eficoden perustaja Risto Virkkala on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Bocapin kanssa: ”Yhteistyö Bocapin kanssa oli sujuvaa alusta lähtien. Heidän tiimillään oli kyky tukea meitä voimakkaasti yhtiön eri kasvuvaiheissa. Yhteisellä taipaleellamme teimme hurjan kasvuloikan, jonka aikana laajensimme toimintaamme 10 maahan!”

Järjestelyn edellytyksenä ovat tavanomaiset toteutusehdot ja viranomaishyväksynnät. Järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja osapuolet ovat sopineet, ettei siihen liittyviä yksityiskohtia julkisteta.