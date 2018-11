Brahenpuiston ensimmäinen osa on valmistumassa – leikkipuistorakennuksen rakentaminen alkaa keväällä

Alppiharjussa sijaitsevan Brahenpuiston ja siellä toimivan leikkipuisto Brahen peruskorjaus on edennyt pitkälle, ja osa puistosta on otettu käyttöön.

Leikkipuiston ohjaaja on paikalla puistossa ja leikkivälineet ovat käytössä maanantaista perjantaihin kello 14.00–16.00 ja tiistaisin myös kello 10.00–11.30. Tiistaisin kello 10.30 ohjemassa on leikkiä ja liikuntaa pikkulapsiperheille.

Remontin aikana puiston sisäänkäyntejä on uudistettu ja niitä on kunnostettu avarammiksi. Viihtyisyyden parahtamiseksi puistoon on rakennettu muun muassa avoimia, kumpuilevia nurmipintoja ja polkuautoreitti, pienimuotoinen skeittipiste sekä leikkialueita.

Rakentaminen jatkuu kevääseen 2020 asti

Brahenpuistossa tehdään parhaillaan viimeisteleviä töitä, joiden on tarkoitus valmistua marraskuun 2018 loppuun mennessä. Valmiista puistosta rajataan työmaa-alueet vanhan kahluualtaan kunnostamista ja uuden leikkipuistorakennuksen rakentamista varten.

Vanha graniittireunainen kahluuallas, joka sijaitsee puiston eteläosassa lähellä Kallion urheilukenttää, kunnostetaan kevät–kesällä 2019.

Leikkipuistorakennuksen rakentaminen aloitetaan arviolta maalis–huhtikuussa 2019. Talonrakentaminen kestää noin vuoden, ja rakennus pihoineen valmistuu käyttöön loppukeväällä 2020.

Leikkipuisto Brahe toimii nykyisessä väistötilassaan osoitteessa Sturenkatu 8 siihen asti, kunnes uusi leikkipuistorakennus on valmistunut.