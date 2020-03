Brottspåföljdsmyndigheten tar i bruk Suomi.fi-meddelanden – den elektroniska myndighetsposten når nu fram till fångarna

Rikosseuraamuslaitoksessa turvallisuus lähtee vuorovaikutuksesta 3.3.2020 16:23:10 EET | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksessa (Rise) turvallisuus on osa jokaisen työntekijän toimenkuvaa ja turvallisuuden lähtökohtana on vuorovaikutuksellinen työote, josta puhutaan lähityönä. Risessä on tehty useita toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi, mikä on tärkeä osa myös Risen ja oikeusministeriön tulostavoitteita.