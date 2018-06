BURGER KING® -hampurilaisketju avaa kaksi uutta autokaistallista ravintolaa Keski-Suomeen – yhden Jyväskylän Keljoon ja toisen Jämsään

Jämsään joulukuussa avattava BURGER KING® -ravintola on kaupungin ensimmäinen, ja syyskuussa Jyväskylään aukeaa alueen toinen ketjun ravintola. Jyväskylän keskustassa on entuudestaan yksi BURGER KING® -ravintola, joka aloittaa heinäkuussa yhteistyön kuljetuspalvelu Woltin kanssa.

Uudet BURGER KING® -ravintolat palvelevat paikallisten hampurilaisten ystävien lisäksi nälkäisiä tien päällä liikkujia. Autokaistan lisäksi ravintoloissa on luonnollisesti viihtyisät ravintolasalit.

– Nopean syömisen ravintolaketjuna haluamme olla siellä, missä ihmiset liikkuvat. Autoilijoille on tärkeää, että matkanteko on sujuvaa ja yhdellä pysähdyksellä sekä auto että matkustajat saavat polttoainetta, BURGER KING® Suomen ketjujohtaja Tomi Söderström toteaa.



Suomessa aiemmin avatut autokaistalliset BURGER KING® -ravintolat ovat saaneet asiakkailta varsin positiivista palautetta. Odotukset Jyväskylän Keljon ja Jämsän ravintoloita kohtaan ovat korkealla. Jyväskylän Keljon itsenäisen autoravintolan rakennustyöt ovat vauhdissa ja hampurilaisravintolan grilli syttyy syyskuussa.

Jämsän autokaistallinen BURGER KING® sijoittuu samalle tontille Shell HelmiSimpukka Jämsän kanssa. Muutostyöt kiinteistössä ovat jo alkaneet ja ne päättyvät joulukuussa. Nykyinen liikekiinteistö laajenee, ja laajennusosaan tulee uuden BURGER KING® -ravintolan tila. Samalla uudistetaan ja remontoidaan myös Shell HelmiSimpukka-ravintola, jonka muutostyöt alkavat syyskuussa.

– On hienoa päästä palvelemaan autoilevia asiakkaitamme liikepaikoilla, joilla on selkeästi kysyntää tämän kaltaiselle palvelumuodolle, Söderström sanoo.



Molemmat Keski-Suomen uudet ravintolat tulevat työllistämään noin 25–30 henkilöä.

Jyväskylän keskustan BURGER KING® -ravintola aloittaa yhteistyön kuljetuspalvelu Woltin kanssa

Heinäkuusta alkaen myös jyväskyläläisiä hampurilaisten ystäviä hemmotellaan kotiin kuljetetuilla herkuilla. Tähän asti BURGER KING® -ravintoloita on Wolt-kuljetuspalvelussa ollut kahdeksan: Helsingissä Meilahti, Ruoholahti, Mannerheimintie ja Itis sekä Tikkurilan Dixi, Tampereen Hämeenkatu, Turun kauppakeskus Hansa ja Oulun Rotuaari.

– Meidän tehtävämme on tarjota jokaiselle se luontevin kanava asioimiseen. Tämän vuoksi strategiamme keskiössä on digitaalisten myyntikanavien kehittäminen. Laajentuessaan BURGER KING® -ravintoloita on Wolt-kuljetuspalvelussa yhteensä kymmenen, kertoo ketjun kehityspäällikkö Sauli Ylikylä.

Jyväskylän lisäksi Wolt-kuljetuspalvelut laajenevat kattamaan Lahden keskustan ravintolan. Uudet ravintolat aloittavat Wolt-yhteistyön tiistaina 3.7.2018 klo 15 alkaen.

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju kasvaa Suomessa vauhdilla – kuluvan vuoden loppuun mennessä ketjulla on lähes 60 toimipaikkaa. BURGER KING® -ketjun tavoitteena on jatkaa valtakunnallisen verkoston kasvattamista vuoden 2019 aikana reilulla kymmenellä uudella yksiköllä.