BURGER KING® ALOITTAA KOTIINKULJETUKSEN YHTEISTYÖSSÄ WOLTIN KANSSA - 100 ENSIMMÄISTÄ SAA WHOPPER®-ATERIAN VELOITUKSETTA

BURGER KING® KOVASSA NOUSUKIIDOSSA – VAHVA KASVUN VUOSI NIIN TAKANA KUIN EDESSÄ 13.12.2017 09:00 | Tiedote

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju on tänään ollut Suomen markkinoilla neljä vuotta. Ravintolaketju on ottanut huimia loikkia niin ravintoloiden kuin työntekijöiden lukumäärässä. Tällä hetkellä ravintoloita on 39 ja ketjun #kingijengi-työyhteisössä on yli 1000 työntekijää ympäri Suomen. Kuin juhlan kunniaksi ketju palkittiin Great place to work® -sertifikaatilla.