BURGER KING® AVAA UUDEN RAVINTOLAN SIILINJÄRVELLE.

Uusi BURGER KING® -ravintola aukeaa mittavan remontin jälkeen Siilinjärven Shell Helmisimpukka -huoltoaseman yhteyteen.

BURGER KING® -ravintola avautuu remontin jälkeen Siilinjärven Shell-aseman yhteyteen maaliskuun 2019 aikana. Ravintolassa on 86 asiakaspaikkaa, ja uusia työntekijöitä palkataan noin 20 henkilöä.

Suomessa liikenneasemille avatut BURGER KING® -ravintolat ovat saaneet asiakkailta positiivista palautetta. Odotukset uutta ravintolaa kohtaan ovat korkealla.

– Etsimme jatkuvasti uusia liikepaikkoja, sillä haluamme tarjota parhaita, liekillä grillattuja burgereita mahdollisimman monelle. Olemme innoissamme tulossa Siilinjärvelle, vilkkaan Shell liikenneaseman yhteyteen, iloitsee Burger King Suomen ketjujohtaja Tomi Söderström.

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju on laajentunut Suomessa viime vuosina vauhdikkaasti: viiden ensimmäisen toimintavuotensa aikana ketju on avannut yhteensä 54 ravintolaa ja vuoden 2019 aikana ketjun tavoitteena on avata ravintoloita ympäri Suomen.

Voimakkaan kasvun lisäksi ketju on panostanut vuoden 2018 alusta alkaen myös uusiin myyntikanaviin. Wolt-kuljetuspalvelun lisäksi ketjussa on otettu käyttöön itsepalvelukassat, jotka tulevat käyttöön kaikkiin ravintoloihin vuoden 2019 aikana. Myös asiakkaiden paljon toivoma BURGER KING®-sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista. Sovellus tuo kätevästi paperisena olevat kuponkiedut myös mobiiliin ja sovelluksen käyttäjille on luvassa myös erityisetuja.

Vuonna 1954 Yhdysvalloissa perustettu BURGER KING® on tunnettu liekillä grillatuista hampurilaisistaan, jotka valmistetaan asiakkaiden toiveiden mukaan. Maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju erottuu kilpailijoistaan myös juomapuolella. BURGER KING® -ravintoloissa virvoitusjuomia saa juoda niin paljon kuin haluaa, ja lisäksi lähes kaikissa ravintoloissa tarjoillaan myös olutta.