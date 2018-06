BURGER KING® KASVAA VARSINAIS-SUOMESSA – RAVINTOLA RAISIOON

Elokuussa avataan BURGER KING® -ravintola E18-tien varteen Raisiossa. Avauksen myötä BURGER KING® -ravintoloiden lukumäärä kasvaa 48:aan.

BURGER KING® -pikaruokaravintolaketjun läsnäolo vahvistuu Varsinais-Suomessa tänä vuonna. Alueella on jo entuudestaan Turun keskustan sekä Maskun ravintolat, ja syksyllä liekillä grillattujen herkkujen verkosto laajenee entisestään. Lisäksi tarkoituksena on avata Turun talousalueelle vuonna 2019 vähintään yksi ravintola.



Raisiossa kauppakeskus Myllyn viereen rakennetaan itsenäinen autoravintola, jonka toiminnan kulmakiviä ovat ympärivuorokautinen palvelu ja autokaista. Raision ohi kulkevan E18-tien varressa rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa.



– Vilkasliikenteinen moottoritie on paikka, jossa ruokakin halutaan nauttia nopeasti. Haluamme tarjota vilkkaan Turun ohikulkutien käyttäjille mahdollisuuden nälän pysäyttämiseen aina kun sattuvat Raision kohdalle – kellonajasta huolimatta. Siksi 24/7 avoinna oleva autoravintola oli se toimintamalli, millä halusimme palvella alueen asukkaita ja ohikulkijoita, BURGER KING® -ketjun johtaja Tomi Söderström kertoo.