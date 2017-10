BURGER KING® PYSÄYTTÄÄ AUTOILIJOIDEN NÄLÄN KEHÄ I:LLÄ ENSI KEVÄÄNÄ

Keväällä 2018 avattava BURGER KING® -ravintola palvelee autoilijoita Helsingin Oulunkylän MotorCenter-palvelukeskuksessa, josta autoilija saa kerralla niin vatsan täytettä kuin huollon, katsastuksen ja varusteet autolleen.

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju kasvaa Suomessa vauhdilla – vuoden 2017 loppuun mennessä ravintoloita on yhteensä jo 42. Autoilevien asiakkaiden tarpeita vastaavat liikenneasemien yhteyteen perustetut toimipaikat, joissa on autokaista.



– Nopean syömisen ravintolaketjuna haluamme olla siellä, missä ihmiset liikkuvat. Autoilijoille on tärkeää, että matkanteko on sujuvaa ja yhdellä pysähdyksellä sekä auto että matkustajat saavat polttoainetta, BURGER KING® -ketjun johtaja Mikko Mollberg summaa.



Helsingin Oulunkylään avattava ravintola on ensimmäinen pääkaupunkiseutua halkovalla Kehä I:llä. BURGER KING® -ravintolan tilat rakennetaan osaksi MotorCenter-palvelukeskusta, jonka toiminta-ajatuksena on, että autoilija saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Jos auton jättää esimerkiksi katsastukseen tai huoltoon, voi odotellessa syödä toiveidensa mukaan valmistetun hampurilaisaterian.



– MotorCenter Oulunkylä on jo seitsemäs YIT:n kehittämän MotorCenter-konseptin mukainen autoilijan palvelukeskus, jota maailmanluokan ravintolabrändi BURGER KING® autokaistoineen täydentää mainiosti. Avautuessaan toukokuussa 2018 MotorCenter Oulunkylä parantaa autoilijoiden palvelutarjontaa alueella moninkertaisesti ja sen sijainti Kehä 1:llä suurten asiakasvirtojen varrella auttaa kaikkia sen toimijoita menestymään, YIT:n johtaja Timo Lehmus sanoo.