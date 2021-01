BURGER KING® uudistaa brändi-identiteettinsä ensimmäistä kertaa 20 vuoteen

Restel-konserniin kuuluva Burger King on vuodesta 1954 lähtien kannustanut asiakkaita nauttimaan pikaruokakokemuksesta omalla tyylillään Have It Your Way -lupauksensa mukaisesti. Nyt ketju ottaa merkittävän askeleen uudistamalla visuaalisen brändi-identiteettinsä ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Muutos tulee näkymään Burger Kingin ja asiakkaiden kaikissa kohtaamispisteissä.

Uusi ilme on saanut inspiraationsa aidosta ja herkullisesta ruoasta. Siten se edustaa entistä paremmin Burger Kingin arvoja, joihin liittyy panostaminen maun ja laadun lisäksi raaka-aineiden puhtauteen. Lisäksi uudistuksella reagoidaan digitaalisen kokemuksen merkityksen kasvuun. Kokonaisvaltaisessa uudistuksessaan Burger King päivittää logonsa, pakkauksensa, ravintolatilansa, työasunsa sekä digitaaliset kanavansa. Tuloksena on moderni ja itsevarma tyyli, joka kunnioittaa historiaa ja sitä, miksi Burger Kingiä rakastetaan. Logo: Itsevarmasti sitä, mistä Burger Kingissä on kyse – aidosta, yksinkertaisesta ja herkullisesta ruoasta. Sen jälkeen, kun nykyinen logo julkaistiin vuonna 1999, alan muotokieli on muuttunut modernimmaksi ja digitaaliseen maailmaan sopivammaksi. Uusi minimalistinen logo vastaa ajan henkeen brändiperintöä kunnioittavalla muotoilulla, joka on itsevarma, yksinkertainen ja hauska. Värit: Valitut värit ovat anteeksipyytelemättömän rikkaita ja rohkeita. Niiden innoittajana toimivat Burger Kingin ikoninen liekillä grillaaminen ja tuoreet raaka-aineet. Fontti: Burger Kingin uusi fontti on – asiaankuuluvasti – nimeltään "Flame". Se on saanut inspiraationsa Burger Kingin ruoan pyöreistä, rohkeista ja herkullisista muodoista sekä brändin nöyristelemättömästä persoonallisuudesta. Työasut: Uudet työasut kuvastavat liekkigrillimestareita ja ne yhdistävät moderniuden ja mukavuuden erottuviin väreihin ja kuvioihin. Pakkaukset: Uudet tuotepakkaukset nostavat ylpeästi esiin niin uuden logon kuin rohkeat värit ja hauskasti kuvitetut tuotteiden ainesosatkin. ”Design on yksi keskeisimmistä työkaluistamme, jolla viestimme keitä olemme ja mitä arvostamme. Sillä on myös elintärkeä rooli asiakaskokemuksen maksimoimisessa”, kertoo Raphael Abreu, Restaurant Brands International Head of Design. ”Haluamme sen herättävän himon ruokaamme kohtaan: liekillä grillaamista ja ennen kaikkea sitä tärkeintä eli makua.” Burger Kingin uusi visuaalinen brändi-identiteetti alkaa näkyä vuoden 2021 aikana. Se on tarkoitus ottaa lähivuosien aikana käyttöön ketjun ravintoloissa ympäri maailman.

