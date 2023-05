Business Finland myönsi 441 400 euron rahoituksen älyvalmentajan kehitykseen

Professori Heikki Kyröläisen johtama RunApp-älyvalmentaja -projekti pohjaa Olli-Pekka Nuuttilan joulukuussa 2022 julkaistuun väitöskirjaan, jonka päätuloksena todettiin, että yksilöllisesti palautumistilan perusteella mukautuva kestävyysharjoitusohjelma kehitti tutkittavien kestävyyskuntoa enemmän verrattuna perinteiseen harjoitusohjelmaan. Väitöskirja palkittiin yliopiston vuosijuhlassa hyvä väitöskirja -palkinnolla.

– Puettava teknologia on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan ja erilaisia aktiivisuuden ja palautumisen mittaamiseen tarkoitettuja laitteita löytyy yhä useammalta liikkujalta. Vaikka mittarit tarjoavat käyttäjälleen paljon informaatiota, yksittäisen ihmisen on hyvin haastavaa tietää, miten tuloksia tulisi tulkita tai hyödyntää käytännössä, tutkijatohtori Nuuttila toteaa.

Projektin lopputuloksena pyritään luomaan kaupalliseen käyttöön soveltuva juoksuvalmennussovellus, jonka mukautuvat harjoitusohjelmat pohjautuvat tutkimusnäyttöön.

– Valmennussovellus, joka käyttäisi palautumistilan tarkastelussa tutkimusnäytön perusteella hyödylliseksi todettuja muuttujia, tekisi tuloksille tarvittavat analyysit ja antaisi vielä käyttäjälleen konkreettiset toimintaohjeet, helpottaisi teknologian valjastamista hyötykäyttöön merkittävästi, Nuuttila summaa.

Business Finlandin Research to Business -rahoitus on tarkoitettu julkisille tutkimusorganisaatioille projekteihin, joissa tutkimusryhmät ja tutkijat haluavat rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät tuote- tai palveluideat. Projektien päätavoite on kaupallistamisen valmistelussa.

Business Finland myönsi Kyröläisen tutkimusryhmälle 441 400 euron suuruisen Research to Business -rahoituksen. Rahoitus on ajalle 1.7.2023–31.12.2024.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Olli-Pekka Nuuttila, olli-pekka.s.nuuttila@jyu.fi, puh. +358505256549