Business Finlandilta yli puolen miljoonan rahoitus ohjelmistokehityksessä käytettyjen konttien tutkimukseen

Jaa

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan professori Tommi Mikkosen hanke, jonka tarkoituksena on tutkia ohjelmistokehityksessä käytettyjen konttien käyttöön liittyviä rajoitteita ja reunaehtoja, on saanut Business Finlandilta 525 000 euron rahoituksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 750 000 euroa, josta yliopiston oman rahoituksen osuus on 225 000 euroa.

Professori Tommi Mikkonen. Kuva: Jyväskylän yliopisto.

Konttihyppy-niminen hanke keskittyy tutkimaan ohjelmistokehityksessä niin kutsuttujen konttien käyttöä tilanteissa, joissa niiden käyttöön liittyy rajoituksia tai reunaehtoja. – Kontit toimivat ohjelmistoissa samoin, kuin merikontit meriliikenteessä. Ne ovat käytännössä ohjelmiston paloja, joita voidaan helposti siirtää paikasta toiseen, hanketta johtava professori Tommi Mikkonen kuvailee. Kontit ovat yksinkertaistaneet ohjelmistojen käyttöönoton, jopa siinä määrin, että uusia versioita ohjelmistoista voidaan ottaa käyttöön useita kertoja päivässä. Tekniikka on kuitenkin rajoittunut pilviohjelmistoihin, ja sen soveltaminen muissa yhteyksissä on vaikeaa. Rajoitetut ympäristöt kärsivät konttiteknologian puutteesta Joissain tilanteissa konttien käyttöön liittyy rajoitteita. Esimerkiksi lääketieteellisissä ohjelmistoissa konttien käyttöön liittyy lainsäädäntöön liittyviä rajoituksia. Rajoitteet voivat kuitenkin olla myös esimerkiksi teknisiä tai eettisiä. Lääketieteellisten ohjelmistojen lisäksi muita rajoitettuja ympäristöjä ovat esimerkiksi sulautetut, vähämuistiset järjestelmät, ja selitettävä tekoäly, joiden kehityksessä kontit olisivat kätevä tekniikka, mutta joissa tekniikan hyödyntämistä on perinteisesti pidetty hankalana. – Konttiteknologia nopeuttaa ja helpottaa ohjelmistojen kehitystä ja käyttöönottoa. Siksi se olisi hyvä saada käyttöön myös rajoitetuissa ympäristöissä. Muuten ne jäävät jälkeen muusta ohjelmistokehityksestä, Mikkonen kertoo. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston lisäksi myös Nokia, TietoEvry, Bittium, M-Files, Solita ja Vaadin. Lisätietoja Tommi Mikkonen

Ohjelmistotekniikan professori

tommi.j.mikkonen@jyu.fi

+358 50 311 7999





Yhteyshenkilöt

Kuvat Professori Tommi Mikkonen. Kuva: Jyväskylän yliopisto. Lataa