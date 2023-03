BusinessRakentamon palvelut yrittäjille helposti ja sijainnista riippumatta

Ratkaisuja myynnin kasvuun ja neuvoja yrittäjältä yrittäjälle

BusinessRakentamo ry:n missiona on auttaa asiantuntijoita ja mikroyrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä. Yhdistys tukee kasvun edellytyksiä ja auttaa ratkomaan liiketoiminnan haasteita yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhdistys on aktiivisesti yrittäjien tukena esimerkiksi toimintaympäristön rajuissa ja äkillisissä muutoksissa.

BusinessRakentamo ry:n aktiiviset jäsenet hyötyvät laajasta verkostosta löytämällä uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä osallistumalla korkeatasoisiin etäkoulutuksiin ja vapaamuotoisiin verkostoitumistilaisuuksiin.





Yrittäjät auttavat toisiaan positiivisessa ilmapiirissä

Verkostoon kuuluu asiantuntijoita eri aloilta ja apua saa esimerkiksi myynnin tehostamiseen, brändin kehittämiseen, moderniin markkinointiin, viestintään, toiminnan digitalisointiin, rahoitukseen ja taloushallinnon palveluihin.

Jäsenyrityksen kehittäessä liiketoimintaansa, ovat yhdistyksen asiantuntijat rinnalla myös apurahojen tai sopivan rahoituksen kartoittamisessa sekä läpi koko kehitysprojektin, esimerkiksi toiminnan digitalisoimisessa tai kansainvälistymiskuvioiden yhteydessä.





Koulutukset ja asiantuntijapalvelut etäyhteydellä kaikkien yrittäjien saatavilla

BusinessRakentamon webinaarit ja koulutukset saavat toistuvasti kiitosta sekä asiantuntevista kouluttajista että asiantuntijoille ja pienyrittäjille räätälöidystä lähestymistavasta. BusinessRakentamo järjestää vuodessa yli 50 tapahtumaa, joista suurin osa suunnataan jäsenistölle ja osa on avoimia kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Koulutusten teemat vaihtelevat ja suunnittelussa huomioidaan verkoston toiveet - näin opit ja uudet toimintatavat saadaan nopeasti jäsenyrityksissä käytäntöön. Aihealueet käsittelevät yritystoiminnan ja yrittäjätaitojen kehittämistä, liiketoiminnan kannattavuuden lisäämistä sekä yrittäjän oman hyvinvoinnin tukemista.

"Asiantuntijat ja yrittäjät ovat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan, sillä he tietävät sen tuovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Omien taitojen kehittäminen luo erinomaiset puitteet menestymiselle tulevaisuudessa - myös jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Koska toimintatapamme on vahvasti digitaalisuutta hyödyntävä, pystymme auttamaan yrittäjiä koko ajan yhä tehokkaammin", kertoo BusinessRakentamon viestintä- ja markkinointipäällikkö Sanya Saarinen, joka on myös yksi yhdistyksen viidestä perustajajäsenestä.

Asiantuntijawebinaareja järjestetään kuukausittain vaihtuvalla teemalla ja verkoston toiveita toteuttaen. Hyödyllisten ja asiapitoisten webinaarien lisäksi BusinessRakentamo järjestää vapaamuotoisia ja rentoja etätapahtumia, joissa asiantuntijat ja yrittäjät pääsevät tutustumaan, jakamaan hyödyllisiä vinkkejä ja keskustelemaan uusista yhteistyökuvioista.

BusinessRakentamon koulutusjärjestelyistä vastaavat digiviestinnän ja etäkouluttamisen asiantuntijat Sanya Saarinen ja Janne Nummela ja BusinessRakentamon toimintamalli tuo digityökalut myös asiantuntijajäsenten saataville.





Ketterä mikroyritysten yhteisö reagoi nopeasti muuttuviin olosuhteisiin

Pienyrittäjävetoinen ja digitaalisuuteen perustuva toimintamalli tuo ketteryyttä ja joustavuutta BusinessRakentamon toimintaan. Apua saadaan nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan ja näin autetaan mikroyrittäjiä löytämään uusia ratkaisumalleja muuttuneisiin tilanteisiin.

“BusinessRakentamo on mielenkiintoinen yhteisö. Vaikka toimintaympäristö muuttuu rajusti ja jatkuvasti, onnistuu se aina luomaan uudestaan nahkansa. Toiminnan ytimessä on aina mikroyritysten kilpailukyvyn kehittäminen”, toteaa BusinessRakentamo ry:n toiminnanjohtaja Antti Leijala, joka on myös yksi yhdistyksen alkuperäisistä perustajajäsenistä.

Koska toiminnassa on aktiivisesti mukana sekä aloittavia että kokeneita yrittäjiä, voi neuvoja ja tukea saada hyvin erilaisiin tilanteisiin yrityksen elinkaaren aikana.

Lisätietoja:

Sanya Saarinen, viestintäpäällikkö ja koulutusvastaava, sanya.saarinen@businessrakentamo.fi, p. +358 (0)50 439 6710

Antti Leijala, toiminnanjohtaja, antti.leijala@businessrakentamo.fi, p. +358 (0)40 039 8985

https://www.businessrakentamo.fi/