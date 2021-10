Camilla Mickwitzin kuvittama uusi, ennen julkaisematon teos ilmestyy keväällä

Tubettaja ZoneVD julkaisee 23.9. kirjan ja yöpyy kirjakaupan ikkunassa 21.9.2021 11:36:56 EEST | Tiedote

Tubettajatähti ZoneVD eli Joona Leppälä julkaisee torstaina 23.9.2021 kirjan ZoneVD kiehtovan tiedon jäljillä. Kirjan julkaisun kunniaksi hän viettää yön Helsingin keskustan Akateemisen kirjakaupan ikkunassa. Leppälän YouTube-kanavalla on yli 240 000 seuraajaa, ja nyt nuorten fanien on mahdollista tulla tapaamaan idoliaan koronaturvallisesti lasin läpi. Kirjaan pyydettiin lapsilta ja nuorilta kysymyksiä, joihin Zone on etsinyt vastaukset. Vastalahjaksi Zone tekee kolme kouluvierailua, Ylivieskassa, Helsingissä ja Harjavallassa.