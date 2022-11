CapMan Real Estate edistää vesitehokkuutta yhteistyössä Smartvattenin kanssa

Vesitehokkuusyhtiö Smartvatten ja pohjoismainen kiinteistösijoittaja CapMan Real Estate tiivistävät yhteistyötään. Smartvattenin vedenkulutuksen etäseuranta auttaa CapMania toimimaan vesi- ja energiatehokkaammin sekä pienentämään vedenkulutuksesta syntyviä kustannuksia. Samalla palvelu nostaa myös yrityksen hallinnoiman kiinteistöportfolion arvoa.

– Smartvatten minimoi kiinteistöjemme vuotoriskiä. Kun vuodot huomataan ajoissa, kiinteistöt pysyvät paremmassa kunnossa ja säilyttävät arvonsa. Palvelu auttaa meitä myös välttämään mahdollisia kosteusriskejä ja pitämään huolta sisäilman laadusta. Vesitehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuutta todentavat, kansainvälisesti vertailukelpoiset sertifikaatit tuovat puolestaan kilpailuetua ja auttavat vastuullisuusriskien hallinnassa, CapMan Real Estaten ESG-päällikkö Anna Rannisto kertoo.

Kiinteistöjä Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan suurimmista kaupungeista omistava CapMan otti Smartvatten-palvelun käyttöön ensimmäisissä kohteissaan vuonna 2017. Nyt vedenkulutuksen etäseurantapalvelu on asennettu 103 CapManin omistamaan kiinteistöön.

– Olemme laajentaneet Smartvattenin käyttöä Suomessa sijaitsevista kiinteistöistämme Ruotsiin. Tutkimme mahdollisuutta ottaa palvelu käyttöön myös Tanskassa, Rannisto kertoo.

CapMan uudistaa parhaillaan vastuullisuusstrategiaansa, jossa myös vesitehokkuudella on entistä keskeisempi rooli. Smartvattenin ratkaisun avulla vesitehokkuustavoitteiden toteutumista on mahdollista seurata automaattisesti ja reaaliajassa, vuorokauden jokaisena tuntina.

– Kiinteistöalalla on suuri potentiaali veden- ja energiankulutuksen pienentämisessä. Smartvatten haluaa luoda vesitehokkaan tulevaisuuden yhdessä kiinteistönomistajien kanssa tarjoamalla ratkaisuja, jotka auttavat kohti vastuullisempaa ja kustannustehokkaampaa vedenkäyttöä. Tässä asiassa CapMan on edelläkävijä, ja meille on ilo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, Smartvattenin asiakkuuspäällikkö Marko Pitkänen sanoo.

