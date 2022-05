Coolbrook lanseeraa Roto Dynamic Heater -teknologian tavoitteenaan poistaa jopa 30 prosenttia globaalin teollisuuden hiilidioksidipäästöistä

Lontoo, 17. toukokuuta 2022: Teknologiayritys Coolbrook lanseeraa tänään Roto Dynamic Heater (RDH) -teknologian, joka hyödyntää sähköistämistä vähentääkseen fossiilisten polttoaineiden polttamista eniten päästöjä aiheuttavissa teollisuusprosesseissa. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön avulla toimiva RDH on maailman ainoa prosessilämmitystekniikka, joka voi leikata jopa 30 prosenttia teollisuuden hiilidioksidipäästöistä ja yli 7 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä vuosittain.

RDH-teknologiaa on testattu onnistuneesti pilottiprojektissa Suomessa, ja se tulee kaupallisesti saataville vuoden 2024 aikana. CEMEX, yksi maailman johtavista rakennusmateriaalien valmistajista, on ensimmäinen yritys, joka aikoo käyttää Coolbrookin RDH-teknologiaa vähentääkseen sementin tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Yhteistyö CEMEXin kanssa on jatkoa Coolbrookin yhteistyökumppanuuksille ABB:n ja Shellin kanssa.

Kuinka RDH-teknologia toimii?

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat peräisin pääasiassa kolmelta eri sektorilta: petrokemikaaleista ja kemikaaleista, raudan ja teräksen sekä sementin tuotannosta. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön avulla toimiva RDH voi saavuttaa energiatehokkaasti jopa 1700 °C prosessilämpötiloja, ja sitä voidaan käyttää prosesseissa, jotka ovat olleet tähän asti mahdottomia sähköistää. RDH on ainoa sähköinen teknologia, jonka avulla voidaan saavuttaa korkeapäästöisten teollisuudenalojen, kuten kemikaalien, raudan, teräksen ja sementin tuotantojen vaatimat lämpötilat. Kompaktin kokonsa ansiosta RDH voidaan asentaa jo olemassa olevaan laitteistoon, mikä nopeuttaa merkittävästi tarpeellisten investointien tekemistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

RDH-teknologiaa on kehitetty yli vuosikymmenen ajan, ja se on toinen merkittävä Coolbrookin kehittämä teknologia heti Roto Dynamic Reactorin (RDR) jälkeen. RDR-teknologiaa käytetään sähköistämään höyrykrakkausmenetelmiä petrokemian teollisuudessa.

”Tämä päivä on uuden, puhtaan teollisuuden aikakauden alku. Coolbrook on ottanut tavoitteekseen rakentaa sitoutunut ja kattava ekosysteemi vallankumouksellisen RDH/RDR-teknologiansa ympärille kaupallistaakseen sen mahdollisimman pian. Yhdessä ABB:n, CEMEXin, Shellin ja muiden teollisuuden, tiedemaailman ja julkisen sektorin kumppaneidemme sekä päätöksentekijöiden kanssa voimme ottaa tämän vallankumouksellisen teknologian käyttöön ja saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavissa teollisuusprosesseissa, joita on aiemmin pidetty mahdottomina sähköistää”, sanoo Coolbrookin hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kuokkanen.

”Tuotantoprosessien sähköistäminen on tärkeä askel kohti kokonaan hiilivapaata sementintuotantoa. Etsimme jatkuvasti parhaita teknologioita sekä kumppanuuksia saavuttaaksemme nollahiilitavoitteemme. Yhteistyömme Coolbrookin kanssa tukee yritystämme tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisessa”, kertoo CEMEXin globaalin toiminnan varapuheenjohtaja Roberto Ponguta.



Tietoja Coolbrookista:

Coolbrook on teknologiayritys, jonka tehtävänä on vähentää hiilidioksidipäästöjä suurilla teollisuuden aloilla, kuten kemikaalien raudan, teräksen ja sementin tuotannossa. Coolbrookin vallankumouksellinen teknologia yhdistää avaruustiedettä, turbiiniteknologiaa ja kemiantekniikkaa korvaamaan fossiilisten polttoaineiden polttoa suurimmilla teollisuudenaloilla. Teknologialla on kaksi pääsovellutusta: Roto Dynamic Reactor (RDR), jolla tavoitellaan täysin hiilidioksiditonta olefiinituotantoa, sekä Roto Dynamic Heater (RDH), joka mahdollistaa hiilidioksidittoman lämmitysprosessin raudan, teräksen, sementin ja kemikaalien tuotannossa. Hallitusten, teknologiakumppaneiden, teollisuuden ja ympäristön sääntelyviranomaisten tukemana Coolbrookin teknologialla on hyvät edellytykset nousta uudeksi globaaliksi standardiksi teollisessa sähköistymisessä.

www.coolbrook.com

Tietoja CEMEXistä:

CEMEX on globaali rakennusmateriaaleja tuottava yritys, jonka tavoitteena on rakentaa parempaa tulevaisuutta kestävien tuotteiden ja ratkaisujen avulla. CEMEX on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden uusien innovaatioiden sekä alan johtavan tutkimuksen ja kehittämistyön avulla. Rakentamisen arvoketjun ja kiertotalouden edelläkävijänä CEMEX on mukana tuottamassa uusia teknologioita, joiden avulla yritys voi kasvattaa jätteen käyttöä vaihtoehtoisena raaka-aineena ja polttoaineena. CEMEX valmistaa sementtiä, valmiiksi sekoitettua betonia, aggregaatteja sekä kaupungistumisratkaisuja kasvaville markkinoille ympäri maailmaa. CEMEXin monikansallinen henkilöstö tarjoaa digitaalisen teknologian mahdollistamia erinomaisia asiakaskokemuksia.

www.cemex.com