Cristal Snow'n lastenromaani ilmestyy Tammelta ensi vuonna

Viihteen monitoimi-ihmeenä tunnettu Cristal Snow yllättää lastenkirjailijana. Penni Pähkinäsydän ja kaikkein kamalin kesä avaa uuden lastenkirjasarjan, joka sijoittuu kiehtovaan taikamaailmaan ja onnistuu koskettamaan kaikenikäisiä lukijoita. Ensimmäinen sarjan kirja ilmestyy Tammen kustantamana syksyllä 2020, ja jatkoa seuraa heti seuraavana vuonna.

”Snow'n tarinassa on loistava juonenkuljetus, lämmittävää herkkyyttä, hillitöntä huumoria sekä mahtavia, samaistuttavia henkilöhahmoja. Hän rakentaa kirjan maailmaa taidolla ja vetävästi. Näen kirjasarjassa myös kansainvälistä potentiaalia. Snow on osoittanut suurta määrätietoisuutta aiemmissa töissään ja hänellä on näyttöä hyvin monialaisesta toiminnasta taiteen ja kulttuurin alalla”, hehkuttaa Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

Snow'lla on vankka tausta kirjoittajana. Hän on opiskellut New Yorkissa käsikirjoittamista ja kirjoittanut useita lastennäytelmiä. Monipuolisesti lahjakas Snow on tunnettu myös juontajana, laulajana, lauluntekijänä, näyttelijänä ja ohjaajana. Parhaillaan hän käsikirjoittaa tosi-tv-ohjelma Big Brotheria ja esiintyy Kymppitonnissa ja ToosaTV:ssä.

”Olen aina tiennyt kirjoittavani kirjan. Opettajat kauhistelivat äidinkielenaineideni pituutta, kun meikäpoika pystyi kerralla täyttämään vuodeksi tarkoitetun ainevihon. Se, että Tammi uskoo yhtä intohimoisesti ensimmäiseen kirjaani ja sen tuleviin jatko-osiin, on pitkäaikaisen unelman täyttymys”, iloitsee Cristal Snow.