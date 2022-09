Datahuone: Sota Ukrainassa vaikuttanut Venäjän-kauppaa käyneisiin suomalaisyrityksiin vain vähän

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022, minkä jälkeen maalle on asetettu merkittäviä talouspakotteita, ja yritykset ovat myös vapaaehtoisesti vähentäneet kaupankäyntiään Venäjän kanssa. Syyskuun alussa perustetun Datahuoneen ensimmäisessä hankkeessa tutkittiin sodan taloudellisia vaikutuksia Venäjän-kauppaa ennen sotaa käyneisiin suomalaisiin yrityksiin verrattuna muihin ulkomaankauppaa käyneisiin yrityksiin.

Datahuone on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) itsenäinen yksikkö, joka toimii kiinteässä yhteistyössä Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen, Tullin ja Verohallinnon tuoreisiin yritystason rekisteriaineistoihin. Hankkeen raportin ovat laatineet tutkijaryhmän johtaja, professori Otto Toivanen (Aalto-yliopisto, Helsinki GSE), erikoistutkija Tanja Saxell (VATT, Helsinki GSE), projektipäällikkö Antti Valkonen (Aalto-yliopisto, Helsinki GSE) ja tutkija Max Toikka (VATT, Helsinki GSE).

Suomalaisten Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten kokonaisvienti ja -tuonti sekä osallistuminen vienti- ja tuontimarkkinoille vähenivät selvästi muihin ulkomaankauppayrityksiin verrattuna maalis-huhtikuussa 2022. Venäjän-kauppaa käyneillä yrityksillä on siis ollut vaikeuksia kompensoida sen vähentymistä muulla ulkomaankaupalla.

Monille yrityksille Venäjän-kauppa on kuitenkin ollut alun perin vain pieni osa liiketoimintaa. Siksi Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten liikevaihto ja palkkasumma suhteessa muihin ulkomaankauppayrityksiin eivät keskimäärin vähentyneet. Vastoin yleisiä pelkoja sodan kokonaisvaikutukset Venäjän-kauppaa käyneisiin yrityksiin olivat siis pienet.

”Sodalla ei ole ollut keskimäärin havaittavaa vaikutusta suuryrityksiin eli yrityksiin, joiden liikevaihto on ollut yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Sodan negatiiviset vaikutukset ovat keskittyneet alle kymmenen miljoonan euron liikevaihdon pienyrityksiin”, summaa tutkijaryhmän johtaja, professori Otto Toivanen.

”Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että ei ole tarvetta erillisille tuille Venäjän-kauppaa käyneille yrityksille, koska sodan vaikutukset näihin ovat olleet keskimäärin pienet. Venäjän-kaupasta voimakkaasti riippuvaisten yritysten kohdalla kyseessä on liiketoimintariskin realisoituminen”, toteaa Toivanen.

Tutkijaryhmä huomauttaa, että Venäjän-kaupan riskit ovat olleet havaittavissa jo pitkään. Venäjälle on asetettu talouspakotteita jo Krimin miehittämisestä vuonna 2014 alkaen ja maan aggressiivinen ulkopolitiikka on ollut havaittavissa jo pitkään.

”Myös poliittiset päätökset eli talouspakotteet ovat saattaneet vaikuttaa yritysten toimintaan, jolloin kyseessä ei olisi vain liiketoimintariskin toteutuminen”, lisää tutkija Max Toikka.

Datahuone:

Datahuone on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tietopohjaista päätöksentekoa edistävä yksikkö. Kolmivuotisen rahoituksen saanut Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö, joka toimii kiinteässä yhteistyössä Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Datahuoneen tavoitteena on tuottaa ajantasaisia rekisteritietoja hyödyntävää aikaisempaa tarkempaa ja nopeatempoisempaa analyysiä yhteiskunnallisten ja poliittisten ratkaisuiden vaikutuksista.



Lisätietoja:

Professori Otto Toivanen (Aalto-yliopisto, Helsinki GSE): otto.toivanen@aalto.fi, +358 50 462 2125

Tutkija Max Toikka (VATT, Helsinki GSE): max.toikka@vatt.fi, +358 29 551 945