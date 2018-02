Destia jatkaa Varsinais-Suomen tievalaistuksen palveluntarjoajana

Vt 4 parannustyöt Destian työmaalla Oulussa etenevät suunnitelman mukaisesti 15.1.2018 11:00 | Tiedote

Vt 4:n parantaminen etenee aikataulussaan. Kuluvalla viikolla käynnistyy yksi liikenteellisesti haasteellisimmista kohteista, kun Destia aloittaa purkutyöt Oulun keskusta-alueella sijaitsevalla Hintantien risteyssillalla. Moottoritien liikenne ohjataan työmaan kohdalla kiertotielle aamuyöstä keskiviikkona 17. tammikuuta. Kiertotien nopeusrajoitus on 30 km/h, mutta moottoritiellä on edelleen käytössä kaksi kavennettua ajokaistaa molempiin suuntiin. Hintantielle jää yksi ajokaista liikennevalo-ohjauksella sekä kevyen liikenteen yhteys. Uusi silta rakennetaan vanhan tilalle kahdessa vaiheessa. Ensin tehdään sillan läntinen puoli, ja rakentamisen aikana liikenne ohjataan itäiselle puoliskolle. Työt itäpuolella käynnistyvät alkukesällä, jolloin liikenne siirtyy käyttämään jo valmista länsipuolta. Kokonaan silta on valmis loppukesällä 2018. Risteyssillan purkutyöt aiheuttavat hetkittäisiä liikennekatkoksia katuverkolla, sillä Hintantie on suljettava turvallisuussyistä muutamien työvaiheiden