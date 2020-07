Destia parantaa valtatie 3:n sujuvuutta ja turvallisuutta kolmivuotisessa projektissa Hämeenkyrössä

Destia ottaa käyttöön neuroverkkopohjaisen tievaurioiden tunnistusratkaisun 24.6.2020 10:00:00 EEST | Tiedote

Destia on johtava digitalisaation hyödyntäjä infra-alalla ja sen uusi neuroverkkopohjainen tievaurioiden tunnistusratkaisu pystyy tunnistamaan vauriot jopa kymmenen kertaa nopeammin kuin aiemmin. Lisäksi vauriot voidaan tunnistaa tarkemmin ja kustannustehokkaammin parantaen teiden käyttäjien kokemusta. Ratkaisu on otettu käyttöön kansainvälisillä markkinoilla, mutta se sopii hyvin myös Suomen tiestön kunnon kartoittamiseen. Perinteisesti tievauriot tunnistetaan joko ajettaessa arvioiden tai kuvista päätellen, mutta haasteena on kuvien ja datan suuren määrän tehokas käsittely. Uusi neuroverkkopohjainen tievaurioiden tunnistusratkaisu tehostaa tiedonhankintaa ja parantaa sen laatua. Näin väyläverkon omistaja pystyy paremmin kohdistamaan rahoituksen oikeisiin kohteisiin ja saa siten parhaan hyödyn investoinneilleen. Timo Räikkönen, kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja: ”Tiet ovat arvokasta infraomaisuutta ja niiden kunnosta huolehtiminen on tärkeää. Siksi m